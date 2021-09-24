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Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı - Son Dakika

Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı

24.09.2021 10:36

Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı Erken hasatta soğuk sıkım yöntemi uygulandığında yoğun aroması, baharatlı tadı ve kokusu ile eşsiz bir lezzete ulaşan Kilis yağlık zeytinde erken başlayan hasat ile birlikte soğuk sıkım zeytin yağı üretimine başlandı.

Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı

KİLİS - Erken hasatta soğuk sıkım yöntemi uygulandığında yoğun aroması, baharatlı tadı ve kokusu ile eşsiz bir lezzete ulaşan Kilis yağlık zeytinde erken başlayan hasat ile birlikte soğuk sıkım zeytin yağı üretimine başlandı.

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te bazı üreticilerin toplan zeytinleri soğuk sıkım yapmak için hasat erken başladı. Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle zeytin üreticileri, zeytinleri erken topluyor. Kararmadan toplanan zeytinler, fabrikalarda düşük ısıyla yağa dönüştürülüyor. Normalde Kasım ayı içerisinde başlanan hasad, bu yıl Ali Hayta isimli üreticinin erken hasada başlaması ile start aldı.

Zeytinin anavatanı olan Doğu Akdeniz'de yer alan Kilis, toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıyor. 3 milyon 500 binin üzerinde, meyve veren zeytin ağacı bulunan ilde, yıllık üretim miktarı 9 bin 146 ton olarak gerçekleşiyor. İlde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda bölgede zeytin üretiminin geçmişi binlerce yıl öncesine gidiyor. Yüksek yağ oranı ve lezzetiyle dikkatleri çeken Kilis Zeytini, son yıllarda ekonomik değeriyle de ön plana çıkıyor.

"4 bin 500 yıl öncesine ait zeytin çekirdekleri bulundu"

Oylum Höyük'te yapılan kazılarda 4 bin 500 yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerinin bulunmasından sonra zeytinin ana vatanı olarak adlandırılan Kilis'te, son teknolojik imkanlar ile soğuk sıkım zeytin yağı üretimine Kilis Valiliğinin destek veriyor.

Zeytin üreticisi Ali Hayta, Bu yıl zeytin hasadına erken başladıklarını ifade ederek, "Geçen yıl bu bölgenin zeytinleriyle ilgili testler yapmıştık. Verim olarak zeytin yağı daha az çıkmasına rağmen, daha kaliteli zeytinyağı elde ediyoruz. Şu zamana kadar bizim bölgemizle ilgili bilimsel bir çalışma yapılmamıştı. Biz bunun bir uçundan tutarak, geçen yıl analizler ve testler yapmıştık. Bu testlerde şunları görmüştük. Özellikle Kilis Yağlık zeytin çeşidinde polifenoller sağlık bileşenleri açısından gerçekten yüksek değerleri sahip olan bir zeytinyağıdır. Dünyada zeytinyağı çok bulunan bir ürün değildir. Herkesin parası olsada zeytinyağına erişmesi mümkün değildir"

Hayta, Kilis'te 4 bin 500 yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Zeytinin ana vatanının bu bölge olduğu, Mezopotamya dediğimiz bölge olduğunu gösteriyor. Bizlerin ve bir çok bilim insanının ortak görüşü, Zeytinin buradan Avrupa'ya ve dünyaya dağıldığı yönünde, tabi bu bizim için büyük bir avantajdır."

"Soğuk Sıkımın özellikleri"

Alı Hayta, Kendilerinin üretimin bütün aşamasında soğuk sıkım yaptıklarını ifade ederek, "Soğuk sıkımda kavram kargaşası var. Soğuk sıkım denenince insanlar eski taş değirmenlerde zeytinyağı sıkılıyormuş gibi algılanıyor. Oysa öyle değil, soğuk sıkım şu demek, zeytinyağının 22 veya 23 derecede işlenmesi demektir. Soğuk sıkımda sağlık bileşenlerini koruyabiliyor. 40 derecede zeytini çıkardığınız zaman daha fazla zeytinyağı alıyorsunuz ama daha düşük kalitede zeytinyağı çıkıyor" ifadesini kullandı.

Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı
Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kilis'te erken zeytin hasadı ile zeytin yağı üretimi de başladı - Son Dakika
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