Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok - Son Dakika
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Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok

15.06.2022 11:34

Bursa, ana caddeleri ve parkları çiçek açan ıhlamur ağaçlarının kokusu sardı. Kilosu yüzlerce lira olan ıhlamur, sokaklardaki ağaçlarda yer almasına rağmen kimsenin toplamaya teşebbüs dahi etmemesi dikkat çekti.

Bursa'nın çeşitli park ve cadde kenarlarında ıhlamur ağaçları bulunuyor. Bu ağaçlar haziran ayının girmesiyle birlikte çiçek açtı. Ağaçların açtığı çiçekler muhteşem bir kokusu salgılarken, vatandaşlar bu güzel kokuyu içine çekmek için ağaçların altında yürüyüşe çıkıyor veya dinleniyor.

Kilosu yüzlerce lira! Her cadde ve parkta bulunan ıhlamur ağaçlarının yüzüne bakan yok

KİLOSU YÜZLERCE LİRA AMA KİMSE TOPLAMIYOR

Kışın çayı soğuk algınlığına karşı tüketilen ıhlamurların çiçeklerinin kilosu yüzlerce liradan satılıyor. Vatandaşlar kilosu yüzlerce lira olan bu ıhlamurları güzel kokusundan istifade etmek için toplamıyor.

Kilosu yüzlerce lira! Her cadde ve parkta bulunan ıhlamur ağaçlarının yüzüne bakan yok

KOKUSU HER YERİ KAPLIYOR

Ihlamurlar her yıl çiçek açtığında Bursa sokakları muhteşem bir kokuyla kaplanıyor. Vatandaşlarda bu güzel kokuyu çiçekler dökülene kadar teneffüs ediyor.

Kilosu yüzlerce lira! Her cadde ve parkta bulunan ıhlamur ağaçlarının yüzüne bakan yok

"DAHA ÇOK EKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Ihlamur çiçeklerinin çok güzel koktuğunu ifade eden Bursalılar "Şehrin parklarında ve caddelerinde ıhlamur ağacı var, bu ağaçlar çiçek açtığında çok güzel kokuyor. Bu ağaçların altında gezmek kokusunu teneffüs etmek çok keyifli. Biz güzelliği çiçekler dökülene kadar yaşıyoruz. Bu ıhlamur ağaçlarının daha çok ekilmesini talep ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Bursa, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok - Son Dakika
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