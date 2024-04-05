Konut sahipleri için bugün son gün!

Ekonomi

Yeni banknotlar tedavüle girdi, eskisinden tek bir farkı var

Konut kira gelirlerinde 2023'te yıllık 21 bin lira, iş yeri kira gelirinde 150 bin lira tutarını aşan mükelleflerin beyanname vermeleri zorunlu. Beyanname verme süresi ise bugün sona eriyor.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLECEK?

Geçen yıl gerçek kişilerin elde ettiği ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri veya yurt dışından faiz ve kar payı kazançları için de 5 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması gerekiyor.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresinden "Hazır Beyanname Sistemi" ile gerekli işlemleri yapabiliyor. Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebilirken sisteme "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

2 TAKSİTTE ÖDEME İMKANI

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebiliyor.

BAKAN ŞİMŞEK HATIRLATMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kira beyannamesi uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."