220 lira yevmiyeye işçi bulamayan çiftçi isyan etti: İyi ki mülteciler var, bizimkiler iş beğenmiyor - Son Dakika
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220 lira yevmiyeye işçi bulamayan çiftçi isyan etti: İyi ki mülteciler var, bizimkiler iş beğenmiyor

06.09.2022 09:45

Kırıkkale'de sebze ve meyve üreticileri, hasat döneminde çalışacak işçi bulamadıkları için isyan ediyor. Delice ilçesinde domates üretimi yapan bir çiftçi günlük 220 lira yevmiye karşılığında ilçedeki vatandaşları çalıştıramadığını belirtti. Çiftçi, "Mülteciler iyi ki var. 300 lira da versem Delice'den çalışan adam çıkmaz. Söylüyorlar işte onlar gitsin diye. Gitsin de onun yerini kim dolduracak? Tarımda, sanayide onlar çalışıyor. Bizimkiler beğenmiyor" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de çiftçiler, tarım arazilerinde çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çekiyor. Üreticiler, tarım arazisinde çalıştıracak yerli işçiye ulaşmakta zorluk çektiklerini ve bu sebeple mültecileri çalıştırdıklarını söyledi. Delice ilçesinde de çalışanların büyük kısmını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri oluşturuyor. Kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan aileler, evlerinden yüzlerce kilometre uzakta "gurbet mesaisini" sürdürüyor. Mülteciler de tarım arazilerinde çalışıyor.

BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞRI YAPTI

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem yaptığı açıklamada, ilçede işçi problemi yaşadıklarını ifade ederek çalışmak isteyen kişilere çağrıda bulundu.

İşçi bulamayan üreticiden tepki çekecek açıklama: Bizimkiler iş beğenmiyor, iyi ki mülteciler var

"ÇALIŞACAK ELEMAN NOKTASINDA SIKINTI VAR"

İş arayan vatandaşları ilçeye davet eden Özdem, "İşçi sıkıntısı yaşıyoruz. Yani iş bol, çalışacak eleman noktasında sıkıntı var. Kamyonu yükleyen burada çalışan arkadaşlar Urfa'dan geldi. Bizim kendi ilçemizde işsizlik sıfır derecesinde. Yani 'benim işim yok' diyen kimse yok. Bu manada da gerek tarım anlamında gerekse de diğer sektörlerde iş arayan çalışmak isteyen hemşerilerimizi Delice'ye bekliyoruz" dedi.

İşçi bulamayan üreticiden tepki çekecek açıklama: Bizimkiler iş beğenmiyor, iyi ki mülteciler var

"MÜLTECİLER ÇALIŞIYOR, İLÇEDEKİLERE 300 TL DE VERSEM ÇALIŞMAZ"

Domates üreticisi Mustafa Demiray, işçi bulamadıklarını belirterek, "İşçileri dışarıdan getirtiyoruz. Mülteciler gelip çalışıyor. Delice'de işçi bulamıyoruz. Devlete sırtını dayamışlar, geçinip gidiyorlar. Biz burada 220 liraya çalıştırıyoruz. 300 lira da versem Delice'den çalışan adam çıkmaz. 'Çalışmıyorsunuz' diyorum, 'ne yapıyorsunuz' diyorum, 'yatmayın kalkın' diyorum. Ağzı dolu sana lafı söyler sonra da çeker gider" diye konuştu.

İşçi bulamayan üreticiden tepki çekecek açıklama: Bizimkiler iş beğenmiyor, iyi ki mülteciler var

"MÜLTECİLER İYİ Kİ VAR, ONLAR GİDERSE KİM ÇALIŞACAK?"

Tarımda en çok mültecilerin çalıştığını ifade eden Demiray, "Dışarıdan gelen işçi olmasa kendi memleketimizde çalışan adam bulamayız. İyi ki onlar var. Eğer onlar olmasa bu insanlar daha fazla paraya bu ürünü satın alır. Şimdi 4 liraya veriyorum. Yevmiye 500 lira olunca ne yapacağım? Ben de üstüne koyacağım. Bu da halka yansıyacak gerçekten. Söylüyorlar işte, 'Suriyeliler Afganlılar gitsin' diye. Gitsin de onun yerini kim dolduracak? Tarımda, sanayide onlar çalışıyor. Bizimkiler beğenmiyor" diye konuştu.

"VERİMDEN DE PARADAN DA MEMNUNUZ"

Domatesin kilosunu 4 liraya sattığını anlatan Demiray, "Masa istiyorlar. 'Z' kuşağı mıdır 'B' kuşağı mıdır nedir, onlar da bir garip insan. Çalışma nedir, bilmiyorlar. İnanın yerli karpuzu dahi bilmiyorlar. Aşılı karpuzdan zevk alıyorlar. 'Z' kuşağı bomboş, onlar hazıra alışmış. Şu anda verimden memnunum. 4 lira iyi para bugün, en az 5 ton üretirsen 20 bin lira para yapar. Bunun 10 bini masrafa gider, 10 bini de yanımıza kalır. Şu an veriminden de parasından da memnunuz. Şu anda 12 ton sattım. En az 15 ton daha çıkar" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 220 lira yevmiyeye işçi bulamayan çiftçi isyan etti: İyi ki mülteciler var, bizimkiler iş beğenmiyor - Son Dakika

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