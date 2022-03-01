Kırkağaç Belediyesinin işçilerini sevindiren ek protokol - Son Dakika
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Kırkağaç Belediyesinin işçilerini sevindiren ek protokol

01.03.2022 12:30
Kırkağaç Belediyesinin işçilerini sevindiren ek protokol

Enflasyondaki dalgalanmalar sebebiyle mevcut sözleşmeye ilaveten ek protokol görüşmelerine başlayan Hizmet İş Sendikası, kadrolu işçileri kapsayan ek protokol için Kırkağaç Belediyesiyle masaya oturdu.

Enflasyondaki dalgalanmalar sebebiyle mevcut sözleşmeye ilaveten ek protokol görüşmelerine başlayan Hizmet İş Sendikası, kadrolu işçileri kapsayan ek protokol için Kırkağaç Belediyesiyle masaya oturdu. Kırkağaç Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri atılan imzalarla tamamlandı.

Kırkağaç Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi arasında ek protokol imzalandı. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ün makamında gerçekleşen imza töreninde Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat ve sendika yetkilileri katıldı.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat yaptığı açıklamada, "Kırkağaç Belediyesi Kadrolu işçilerimiz için Ek Protokol talebinde bulunduk. Yapılan görüşmeler neticesinde enflasyondan dolayı maaşları erime noktasına gelen üyelerimiz için ek protokol görüşmelerine başladık. Belediye Başkanımızın destekleriyle de üyelerimizi enflasyona ezdirmeyecek oranda ek protokolümüzü imzaladık. Değerli Belediye Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Protokolün, belediyede çalışan işçi personeline hayırlı olmasını dileyen Yaşar İsmail Gedüz, "Şeffaf ve samimi bir şekilde karşılıklı hassasiyetler dikkate alınarak imza aşamasına gelen görüşmeler nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu. - MANİSA

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Hizmet İş Sendikası, Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırkağaç Belediyesinin işçilerini sevindiren ek protokol - Son Dakika


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