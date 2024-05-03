Endüstriyel Yemek Sektörü, Kırmızı ve Beyaz Et Fiyatlarındaki Artışa Tepki Gösteriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Endüstriyel Yemek Sektörü, Kırmızı ve Beyaz Et Fiyatlarındaki Artışa Tepki Gösteriyor

Endüstriyel Yemek Sektörü, Kırmızı ve Beyaz Et Fiyatlarındaki Artışa Tepki Gösteriyor

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, kırmızı ve beyaz et fiyatlarının hızla yükselmesinin endüstriyel yemek sektörünün dayanma gücünü aştığını belirtti. Fiyat artışının sadece arz-talep dengesizliği ve girdi maliyetlerinin yüksekliğiyle açıklanamayacağını vurgulayan Dönmez, spekülatif etkilerin de göz ardı edilememesi gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı'nın beyaz et ihracatına getirdiği kısıtlamanın olumlu bir adım olduğunu belirten Dönmez, kırmızı et fiyatlarındaki artışa da önlem alınması gerektiğini ifade etti. Tarımsal üretimin istikrarsız bir çizgide olduğunu kaydeden Dönmez, devletin spekülatörlere karşı daha ciddi önlemler alması ve canlı hayvan ve kırmızı et ithalatının başlatılması gerektiğini söyledi.

03.05.2024 16:10
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Kırmızı ve beyaz et fiyatlarının hızla yükselmesi endüstriyel yemek sektörünün tepkisine sebep oldu. Ramazan ayı öncesinde başlayan fiyat artışın hızla devam ettiğini söyleyen BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, endüstriyel yemek sektörünün artan fiyatlara daha fazla dayanmasının imkansız olduğunu açıkladı.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, kırmızı ve beyaz ette hızla yükselen fiyatların sadece arz-talep dengesizliği, girdi maliyetlerinin yüksekliği ile açıklanamayacağını, her yıl Ramazan ayı öncesinde başlayıp kurban bayramına kadar süren spekülatif etkileri göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Dana etinin 560 lira bütün tavuğun da 120 liraya yükseldiğini ve artışın durmadığını ifade eden Dönmez, "Bu fiyatlarla vatandaş evine ne kırmızı ne de beyaz et alamaz. Endüstriyel yemek sektörü de bu fiyatlarla ilke menü fiyatlarını sabit tutamaz. Daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı. Çok acil önlemler bekliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın önceki gün aldığı kararla 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yılsonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde beyaz et ihracatına kısıtlama getirmesini olumlu bir adım olarak gördüklerini söyleyen Coşkun Dönmez, 2024 yılının ilk aylarıyla birlikte tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok ötesine geçtiğine dikkat çekerek, "Kırmızı et fiyatları yükselince beyaz ete olan talep arttı. Bunun üzerine beyaz et fiyatları da anormal artmaya başladı. İthalat kısıtlaması olumlu ama kırmızı et içinde önlem gerekiyor" dedi.

Başkan Dönmez, Türkiye'de tarımsal üretimin zaten istikrarsız bir çizgide olduğunu, hem dünyada hem Türkiye'deki olumsuz gelişmelerin kırmızı et fiyatlarını sürekli artırdığını kaydetti. Fiyat artışlarının herhangi bir maliyet artışına dayanmadan özellikle Ramazan ayı öncesinde başlayarak Kurban Bayramına kadar devam etmesin fırsatçılık olarak nitelendiren Başkan Dönmez, spekülatörlere karşı devletin daha ciddi önlemler alması gerektiğini söyledi. Dönmez, artan fiyatlar karşısında canlı hayvan ve kırmızı et ithalatının acil olarak başlatılmasını, ayrıca Et ve Süt Kurumu'nun da piyasayı dengeleyecek adımlar atmasını istedi. Dönmez Endüstriyel yemek sektörüne Et ve Süt Kurumu tarafından uygun fiyatlı et, süt ve süt ürünleri vermesi gerektiğini de belirterek, "Maalesef artan fiyatlar yüzünden çok yakında kırmızı ve beyaz etli menülere veda etmek zorunda kalabiliriz. Bunu önlemenin yolu endüstriyel yemek sektörünün kırmızı ve beyaz ette desteklenmesinden geçiyor. Bu konuda hızlı bir çözüme ihtiyaç var" diye konuştu.

Kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin birçok nedeni olduğunu, maliyet artışları, pandemi ve dünyadaki savaşların etkisini görmezden gelmediklerini kaydeden Başkan Coşkun Dönmez, "Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı bahane ederek fırsatçılık yapanlara hoşgörüyle yaklaşmamamız mümkün değil. Endüstriyel yemek sektörü olarak zaten tarımsal gıda fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen sektörüz. Kırmızı ve beyaz et de bizim en önemli hammaddemiz. Durup dururken fırsatçıların fiyatları yükseltmesiyle bizim de maliyetlerimiz değişiyor. Müşterilerimize karşı sorumluluklarımız var. Ama bu artışları biz de fiyatlara ansıtmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Endüstriyel Yemek Sektörü, Kırmızı ve Beyaz Et Fiyatlarındaki Artışa Tepki Gösteriyor - Son Dakika

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