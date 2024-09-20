Kırsaldaki Müstakil Evler İlgi Çekiyor

Ekonomi

Tuğbay Mimarlık Kurucusu İbrahim Halil Tuğbay, müstakil ev projelerine olan ilginin her geçen gün arttığını, bu evlerin hem şehir merkezine yakın konumları hem de enerji verimliliği sağlayan modern teknolojileriyle dikkat çektiğini belirtti.

Yüksek konut fiyatları ve büyük şehirlerin sunduğu yaşam zorlukları, insanları doğa ile iç içe, daha geniş ve konforlu yaşam alanlarına yönlendiriyor. Özellikle bahçeli ve ferah evler, sundukları sakin yaşam tarzı ile iç göçü hızlandıran önemli bir alternatif haline gelmiş durumdadır. Bu evler, sürdürülebilir ve çevre dostu yapılarıyla da büyük bir avantaj sağlıyor.

Tuğbay Mimarlık Kurucusu İbrahim Halil Tuğbay, büyük şehirlerde konut fiyatlarının yükselmesi ve yaşam imkanlarının zorlaşması, şehir sakinlerini kırsal bölgelere yönelmeye ittiğini, şehirlere yakın konumlanan müstakil evler, hem konforlu yaşam hem de enerji verimliliği ile dikkat söyledi. Tuğbay, akıllı ev sistemlerine sahip olan bu evler, doğa ile iç içe yaşamak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturduğunu vurguladı.

Büyükşehirlerden kırsala göç hız kazanıyor

Konut piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, büyük şehirlerde yaşamayı zorlaştırırken, kırsal bölgelere olan talep artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl 3,5 milyondan fazla kişi daha rahat yaşam şartları arayışıyla iç göç gerçekleştirdi. Bu göçlerin en büyük nedenlerinden biri, şehir hayatının getirdiği kalabalık ve gürültüden uzaklaşarak daha geniş ve konforlu konutlara sahip olma isteği oldu.

Müstakil ev projelerinde büyüme trendi

Büyükşehirlerin etrafındaki kırsal bölgelerde müstakil ev projeleri hız kazandığını ifade eden Tuğbay Mimarlık Kurucusu İbrahim Halil Tuğbay, " İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin çevresinde yeni yerleşim alanları ortaya çıkıyor. Bu projeler, hem şehir merkezine yakın olmanın avantajını sunuyor hem de geniş yaşam alanları sağlıyor. Ayrıca, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik üzerine tasarlanan bu evler, yatırım açısından da cazip hale geliyor" dedi.

Şehir fiyatlarına karşılık kırsalda villa sahibi olma fırsatı

Tuğbay, kırsal bölgelerde villa projelerine olan ilginin arttığını belirterek, "Müstakil evlere olan talep artıyor çünkü insanlar aynı bütçeyle şehirde eski bir daire almak yerine, kırsalda daha geniş ve modern bir villa yaptırmayı tercih ediyor. Özellikle, yaşam maliyetlerinin artması ve büyük şehirlerdeki konut fiyatlarının fahiş rakamlara ulaşması, insanları bu alternatiflere yönlendiriyor. Şehirde istenen fiyatlarla kırsalda geniş ve konforlu bir villa yaptırmak mümkün hale geldi" şeklinde konuştu.

Enerji Verimliliği ve Çevre Dostu Teknolojilerle Donatılmış Müstakil Evler

İtalya'nın en prestijli ödüllerinden A' Design Award and Competition 2024'te ödül kazanan Tuğbay, kırsal alanlarda yapılan müstakil evlerin modern teknolojilerle donatıldığını belirtti. Tuğbay, "Bu evler, güneş enerjisi sistemleri, su tasarrufu sağlayan teknolojiler ve akıllı ev çözümleri ile donatılıyor. Böylece hem çevre dostu bir yaşam sunuyor hem de enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Müstakil evlerin bu şekilde donatılması, şehir merkezindeki apartman dairelerine kıyasla onları daha avantajlı hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Doğa ile iç içe geniş müstakil evler daha çok tercih ediliyor"

İbrahim Halil Tuğbay, kırsalda yer alan geniş bahçeli müstakil evlerin sunduğu konforun cazibesine dikkat çekerek, "Büyük şehirlerdeki konut fiyatlarındaki artış, kırsal alanlara olan ilgiyi artırıyor. Şehir hayatındaki kalabalık, gürültü ve hava kirliliği gibi unsurlar, insanları doğa ile iç içe, sakin ve geniş yaşam alanları sunan alternatiflere yönlendiriyor. Bahçeli evlerin sunduğu yaşam tarzı, apartman dairelerinin sıkışıklığından uzaklaşmak isteyenler için cazip hale geliyor" diye konuştu. - İSTANBUL