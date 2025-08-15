Kişi Başına Milli Gelir Hedefi: 17 Bin Dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kişi başına milli geliri 2002 yılında 3 bin 608 dolardan aldık, bu yılın birinci çeyreğinde 15 bin 971 dolara taşıdık. Yılsonuna kadar inşallah kişi başına milli geliri 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz" dedi.

Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı'nda düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) - Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve çok sayıda esnaf temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve esnafların ekonomiye katkısına ilişkin bilgi paylaştı.

"Esnafların ekonomimizin lokomotifi olduğunu biliyoruz"

Toplantıda konuşan Bolat, "Esnafın ne olduğunu, mahallelerimizin adeta ahisi olduğunu ve ekonomimizin lokomotifi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle AK Parti hükümetleri olarak 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde esnafımızla yol yürüdük. Emekçilerimizle, işçilerimizle, çiftçilerimizle, memurlarımızla, emeklilerimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla, çocuklarımızla kucaklaştık, hizmet etmek için gece gündüz çalıştık" dedi.

Bolat, esnaf ve sanatkarların ekonominin lokomotifi olduğunu, üretimden tüketime, istihdamdan sosyal hayata kadar birçok alanda önemli roller üstlendiklerini ve toplumun bugünü ile geleceğine önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Türkiye genelinde esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin bilgi veren Bolat, ülkede 2 milyon 270 bin kayıtlı esnaf ve sanatkar bulunduğunu belirtti. Bu kişilerin bağlı olduğu yaklaşık 3 bin esnaf odası, 82 birlik, 13 federasyon ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) bulunduğunu ifade etti. İstanbul özelinde ise 281 bin esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, bunların 153 odaya ve iki birliğe bağlı olduğunu söyledi.

Esnaf ihracatında hedef 1 milyar dolar

Esnaf ihracatından da bahseden Bolat, 600 milyon doları aşan esnaf ihracatının gerçekleştiğini belirtti. Bolat, esnaf ihracatında hedefin yakın gelecekte 1 milyar dolar olduğunu ifade etti.

"Yılsonuna kadar kişi başına milli geliri 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz"

Türkiye ekonomisinde son dönemde gerçekleşen büyümeden de bahseden Bolat, "Kişi başına milli geliri 3 bin 608 dolardan aldık, bu yılın birinci çeyreğinde 15 bin 971 dolara taşıdık. Yılsonuna kadar inşallah kişi başına milli geliri 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz. Genel ticaret rakamımız 60 trilyon lira ve bunun 6'da biri perakende ticaret 10,5 trilyon lira. Esnaflar, şirketler, perakende sektöründeki paydaşlar 10,5 trilyon liralık ticareti paylaşıyorlar. 2002 yılında 36 milyar dolar mal ihracatı olan bir ülkeydik. Geçen ay son 12 aylık ihracatta 269,5 milyar dolara ulaştık. Bu yıl sonunda 390 milyar dolar ihracat rakamını hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL