Kişi Başına Milli Gelir Hedefi: 17 Bin Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kişi Başına Milli Gelir Hedefi: 17 Bin Dolar

Kişi Başına Milli Gelir Hedefi: 17 Bin Dolar
15.08.2025 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kişi başına milli gelir hedefini yıl sonuna kadar 17 bin dolar olarak belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kişi başına milli geliri 2002 yılında 3 bin 608 dolardan aldık, bu yılın birinci çeyreğinde 15 bin 971 dolara taşıdık. Yılsonuna kadar inşallah kişi başına milli geliri 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz" dedi.

Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı'nda düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) - Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri toplantısı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve çok sayıda esnaf temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve esnafların ekonomiye katkısına ilişkin bilgi paylaştı.

"Esnafların ekonomimizin lokomotifi olduğunu biliyoruz"

Toplantıda konuşan Bolat, "Esnafın ne olduğunu, mahallelerimizin adeta ahisi olduğunu ve ekonomimizin lokomotifi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle AK Parti hükümetleri olarak 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde esnafımızla yol yürüdük. Emekçilerimizle, işçilerimizle, çiftçilerimizle, memurlarımızla, emeklilerimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla, çocuklarımızla kucaklaştık, hizmet etmek için gece gündüz çalıştık" dedi.

Bolat, esnaf ve sanatkarların ekonominin lokomotifi olduğunu, üretimden tüketime, istihdamdan sosyal hayata kadar birçok alanda önemli roller üstlendiklerini ve toplumun bugünü ile geleceğine önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Türkiye genelinde esnaf ve sanatkar sayısına ilişkin bilgi veren Bolat, ülkede 2 milyon 270 bin kayıtlı esnaf ve sanatkar bulunduğunu belirtti. Bu kişilerin bağlı olduğu yaklaşık 3 bin esnaf odası, 82 birlik, 13 federasyon ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) bulunduğunu ifade etti. İstanbul özelinde ise 281 bin esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, bunların 153 odaya ve iki birliğe bağlı olduğunu söyledi.

Esnaf ihracatında hedef 1 milyar dolar

Esnaf ihracatından da bahseden Bolat, 600 milyon doları aşan esnaf ihracatının gerçekleştiğini belirtti. Bolat, esnaf ihracatında hedefin yakın gelecekte 1 milyar dolar olduğunu ifade etti.

"Yılsonuna kadar kişi başına milli geliri 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz"

Türkiye ekonomisinde son dönemde gerçekleşen büyümeden de bahseden Bolat, "Kişi başına milli geliri 3 bin 608 dolardan aldık, bu yılın birinci çeyreğinde 15 bin 971 dolara taşıdık. Yılsonuna kadar inşallah kişi başına milli geliri 17 bin dolar rakamına yükselteceğiz. Genel ticaret rakamımız 60 trilyon lira ve bunun 6'da biri perakende ticaret 10,5 trilyon lira. Esnaflar, şirketler, perakende sektöründeki paydaşlar 10,5 trilyon liralık ticareti paylaşıyorlar. 2002 yılında 36 milyar dolar mal ihracatı olan bir ülkeydik. Geçen ay son 12 aylık ihracatta 269,5 milyar dolara ulaştık. Bu yıl sonunda 390 milyar dolar ihracat rakamını hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, istanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kişi Başına Milli Gelir Hedefi: 17 Bin Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
Arda Turan penaltılarda yıkıldı, Samsunspor’un rakibi belli oldu Arda Turan penaltılarda yıkıldı, Samsunspor'un rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

21:31
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti
İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 21:48:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kişi Başına Milli Gelir Hedefi: 17 Bin Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.