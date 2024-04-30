Siirt'te yapılıyor, İstanbul, İzmir, Mersin'de yoğun talep görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te yapılıyor, İstanbul, İzmir, Mersin'de yoğun talep görüyor

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Siirt'te peynir sezonunun başlamasıyla birlikte yayla peynirine talep arttı. Siirt'te yapılan yayla peyniri İstanbul, İzmir ve Mersin'de yoğun talep görüyor. Peynir satıcıları, kışlık peynirin kilosunun 130 TL olduğunu belirtiyor.

30.04.2024 03:45  Güncelleme: 03:47
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Siirt'te yapılıyor, İstanbul, İzmir, Mersin'de yoğun talep görüyor

Kışlık peynir satışa çıktı

SİİRT - Siirt'te peynir sezonunun başlamasıyla birlikte yayla peynirine talep arttı. Vatandaşlar kilolarca koyun peynirini alarak kış hazırlığı yapmaya başladı.

Siirt'te yapılan yayla peynirinin İstanbul, İzmir ve Mersin'de yoğun talep gördüğü belirtildi. Her yıl ilkbahar mevsimiyle birlikte göçerler tarafından yaylalarda üretilen Siirt'in yöresel peyniri, bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı. Peynir sezonunun başlamasıyla birlikte satışların arttığını belirten peynirci Ahmet Toprakçı, "Peynir göçer peyniridir. Kışlık peyniri burada satıyoruz ve herkes kış için peynir alıyor. Kimi 50, 100, 150, 200 kilogram peynir alıyor. Bizim Siirt peyniri meşhurdur. Hepsi koyun peyniridir, göçerlerindir. Çemikari Pervari tarafından geliyor. Tabi şimdi havalar daha sıcak olmamış ama 20 gün 1 aya kadar bütün peynir satılıp biter" dedi.

"İl dışından çok yoğun talep var"

İl dışından da peynire yoğun talep olduğunu söyleyen Toprakçı, "İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e her yere gidiyor bu peynir. Bizim peynir bir numara çok kalitelidir. Kışlık herkes alıyor bunu. Biz de burada satıyoruz. Yayladan gelen peyniri biz buradan satıyoruz. Kışlık peyniri bazıları yer altına koyuyorlar, bazıları ise soğuk hava deposuna koyuyorlar. Şu anda kilosu 130 TL ama yaz ilerledikçe 200 TL'ye kadar da çıkabilir" şeklinde konuştu.

Peynir almaya gelen Yasin Toprak, "Peyniri her sene alıyoruz. Market peyniri yenmiyor. Yazın alıp kışın yiyoruz. Fiyatı da 130 TL uygundur. Bu taze peynirdir. 20 veya 25 kilo alıyoruz. Yazın alıyoruz, kışın tüketiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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