KİT Komisyonu Denetim Çalışmalarını Duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

KİT Komisyonu Denetim Çalışmalarını Duyurdu

KİT Komisyonu, 2021-2022 Sayıştay denetim raporlarını 4 Şubat-30 Nisan 2025 arasında tamamlayacak.

09.10.2024 17:16
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, üst komisyonun 2021-2022 Sayıştay denetim raporları üzerindeki çalışmalarını, 4 Şubat-30 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlamasının planlandığını belirtti.

KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.

Meclisin yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Savaş, Komisyonun önceki dönemlerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KİT'lerin denetiminin TBMM tarafından yapıldığını anımsatan Savaş, Komisyonun, alt komisyonlarla çalışmalarını sürdürdüğünü ve komisyona sevk edilen Sayıştay denetim raporlarının ilk olarak alt komisyonda değerlendirildiğini anlattı.

Savaş, Komisyon gündeminde önceki yasama dönemlerinden kalan Sayıştay denetim raporu olmadığının altını çizerek, "Bu dönem komisyon gündeminde 2021 yılına ait 43 ana kuruluş ile 65 bağlı ortaklık ve müessese olmak üzere 108 kuruluşun, 2022 yılına ait olmak üzere de 43 ana kuruluş ile 66 ortaklık ve bağlı müessese ile 109 kuruluşun Sayıştay denetim raporu bulunmaktadır. Bu raporlar komisyon üyelerine dağıtılmıştır." diye konuştu.

Gelecek günlerde 8 üyeden oluşan alt komisyonun üyelerinin belirleneceğini kaydeden Savaş, "2021-2022 Sayıştay denetim raporları üzerindeki alt komisyon çalışmalarının 5 Kasım 2024 itibarıyla başlaması ve 16 Ocak 2025'e kadar tamamlanması planlanmaktadır. KİT Komisyonunun üst komisyon olarak 2021-2022 Sayıştay denetim raporları üzerindeki çalışmalarını 4 Şubat-30 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlaması planlanmaktadır." dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, denetimi yapılacak KİT'lerde, daha önce çalışmış milletvekillerine alt komisyonlarda başkanlık görevi verilmemesi gerektiğini savundu.

Komisyon toplantılarına, ilgili kamu kuruluşundan temsilcilerin de katılması için çalışma yapılmasını isteyen Yavuzyılmaz, "Vatandaşın vergileriyle oluşan hazinenin doğru kullanılıp kullanılmadığı, doğru yere harcanıp harcanmadığıyla ilgili olarak kamu zararı yaratan, usulsüzlük, yolsuzluk içeren ve kamuda gelir kaybına neden olan uygulamaları tespit etmek ve bunu Genel Kurul'a tevdi etmek üzere çok kutsal bir görevimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Deniz Yavuzyılmaz, Mustafa Savaş, Milletvekili, Sayıştay, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KİT Komisyonu Denetim Çalışmalarını Duyurdu - Son Dakika

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