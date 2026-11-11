Kıyı Emniyeti'nin hesapları ibra edildi, 2025 geliri 871 milyon doları buldu - Son Dakika
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Kıyı Emniyeti'nin hesapları ibra edildi, 2025 geliri 871 milyon doları buldu

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TBMM KİT Komisyonu, Kıyı Emniyeti ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin 2023-2024 bilanço hesaplarını görüştü. Kıyı Emniyeti'nin hesapları ibra edilirken 2025 geliri 871 milyon dolar, karı 19,28 milyar lira oldu; TDI AŞ'nin hesapları genel görüşe sunuldu.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüşüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, komisyona kurumun faaliyetlerini içeren bir video izletti.

Videodaki sunuma göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kıyı emniyeti faaliyetlerini 2 bin 364 personel ile yürütüyor.

Genel Müdürlük, deniz operasyonunu 119 deniz aracıyla yürütüyor, 2027 yılı sonunda filoya katılacak 8 acil müdahale römorkörü ve 12 hızlı tahlisiye botuyla 139 araçlık deniz filosuna ulaşılacak.

Genel Müdürlük tarafından 2025'te 28 bin kurtarma hizmeti, 13 bin 274 römorkör refakat hizmeti, 199 tahlisiye kurtarma hizmeti, 6 bin 89 liman römorkörcülük hizmeti ve 9 çeki hizmeti verildi.

Gemi Trafik Sistem Radarlarının Millileştirilmesi Projesi kapsamında ASELSAN tarafından üretilen 8 radar 2027'nin ilk çeyreğinde hizmete alınacak.

Türk boğazlarında seyir emniyetinin artırılmasına yönelik, kılavuzluk hizmetleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda kılavuz kaptan alma oranı 2018'de yüzde 57,3 iken 2025'te yüzde 61,3 olarak gerçekleşti. Çanakkale Boğazı'nda ise bu oran 2018'de yüzde 45,4 iken, 2025'te yüzde 53,9'a yükseldi.

Deniz haberleşme hizmetleri 35 deniz haberleşme istasyonu vasıtasıyla yürütüldü. Genel Müdürlüğün toplam yatırım gerçekleşme oranı, 2023'te yüzde 98,7, 2024'te yüzde 99,7 ve 2025'te ise yüzde 99,9 oldu.

Türk Boğazları Sözleşmesi kapsamında uğraksız geçiş yapan gemilerden tahsil edilen fener ve tahlisiye ücretleri 2022'de 5 kat artırıldı ve ücretlerin her yıl düzenli olarak güncellenmesini sağlayan bir sistem hayata geçirildi.

Söz konusu düzenleme sonucunda uğraksız geçişlerden elde edilen fener ve tahlisiye gelirleri 2021'de 32 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te 188 milyon dolara ulaştı.

Bu gelişmeler ışığında Genel Müdürlüğün gelirleri 2021'de 337 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te 871 milyon dolar oldu. Genel Müdürlük, 2024'te 15,13 milyar lira, 2025'te 19,28 milyar lira kar elde etti.

Kamuya, kurumlar vergisi, temettü, hasılat payları ve fon ödemeleri kapsamında 2024 yılında toplam 16,8 milyar lira, 2025 yılında ise toplam 21,7 milyar lira kaynak aktarıldı.

Genel Müdürlük, 2025 yılı kurumlar vergisi sıralamasında ülke genelinde 22. sırada yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise, kıyı emniyetinin stratejik öneminin fazla olduğuna dikkati çekerek, bu alanda hizmetlerin kalitesinin artırıldığını söyledi.

İstanbul Sarayburnu Limanı 2024'te 44 kruvaziyer gemiyi ağırladı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Şirvan Çalışkan, komisyona yaptığı sunumda, kuruluşun 1993'te özelleştirme kapsamına alınarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlandığını anımsattı.

Genel Müdürlüğün devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Çalışkan, "İstanbul Sarayburnu Limanı'nda 2023'te 39 kruvaziyer gemiye, 4 yerli, 8 yabancı askeri gemiye hizmet verilmiştir. 2024'te 44 kruvaziyer gemi, 4 yerli, 2 yabancı askeri gemiye hizmet verildi." diye konuştu.

Çalışkan, bilançolarında 2023'te 30 milyon 574 bin 135,71 lira net kar elde edildiğini anımsatarak, 2024'te ise 52 milyon 573 bin 685,14 lira net karla kapatıldığını bildirdi.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ise genel görüşe sunuldu.

Kaynak: AA
DenizcilikPolitikaTürkiyeEkonomiSon Dakika

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