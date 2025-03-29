Kızılbük GYO\'nun Hukuki Zaferi: Yargıdan Peş Peşe Durudurma Kararları

Marmaris'te devam eden Kızılbük Thermal Wellness Resort projesine ilişkin yargı kararları, adeta Kızılbük GYO'nun hukuki haklılığını tescilledi. Yatırımcı proje tarafından Marmaris Belediyesi'nin uyguladığı işlemlere ilişkin yapılan itirazlar sonuçlandı. Muğla ve İzmir'deki mahkemeler Marmaris Belediyesi'nin Sinpaş'a kestiği idari para cezaları ve ruhsat iptallerine peş peşe yürütmeyi durdurma kararları verdi.

İlk karar Muğla'dan geldi

Marmaris Belediyesi tarafından proje sahası dışında yapıldığı iddia edilen dolgu alanlarıyla ilgili verilen 59 milyon 645 bin 982 TL 86 kuruş tutarındaki idari para cezasının, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklandı. Aynı mahkemenin 28 Ağustos 2024 tarihli ödeme emrini de hukuka aykırı bularak iptal ettiği açıklandı.

Marmaris Belediyesi tarafından proje sahası dışında yapıldığı iddia edilen dolgu alanlarıyla ilgili verilen 59 milyon 645 bin 982 TL 86 Kuruş tutarındaki idari para cezasının, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirmede, söz konusu dolgu alanlarının proje sahasıyla doğrudan ilişkili olmadığını ve bu nedenle verilen cezanın hukuki dayanağının bulunmadığını belirtti. Karar, Kızılbük GYO için ilk kritik hukuk zaferi olarak değerlendirildi.

"104 milyon TL'lik cezaya 'yürütme durdurma' kararı"

Marmaris Belediyesi'nin kestiği bütün cezalara yürütme durdurma kararı verildiğini açıklayan firma yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları paylaşımda "Kızılbük GYO tarafından yapılan itirazın üzerine, Muğla 1. İdare Mahkemesi, 104 milyon 757 bin 908 Lira 50 Kuruş tutarındaki idari para cezasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği gerekçesiyle teminat alınmaksızın yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu kapsamında verilen cezanın uygulanması durumunda, şirketin faaliyetlerinin ciddi şekilde etkileneceği ve geri dönülemez ekonomik zararlar oluşabileceği ifade edildi. Mahkeme, bu nedenle idari işlemin yürütülmesinin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti" denildi.

"2.6 milyar TL'lik cezaya da durdurma kararı"

Marmaris Belediyesi'nin ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle verdiği 2 milyar 677 milyon 149 bin 516 TL 58 Kuruş'luk dari para cezası da yargıdan döndü. Kızılbük GYO'nun yaptığı itiraz üzerine Muğla 2. İdare Mahkemesi, verilen para cezasının yürütmesini durdurma kararı aldı. Mahkeme, sadece para cezasının değil, söz konusu yapılara ilişkin 'yasal hale getirilmesi için verilen 30 günlük süre'nin de yürütmesini dondurduğu belirtildi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi kesin kararı ile reddetti

Projenin imar durum belgesine dair verilen kararları inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin de 05 Mar 2025 tarihli kararla istinaf talebini kesin olarak reddettiği paylaşılan açıklamada "Bu karar, projenin hukuka uygun olduğunu kesinleştirdi" denildi. - MUĞLA