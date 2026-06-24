KOBİ\'ler ABD Pazarına Açılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen programda, KOBİ'lerin 3,7 trilyon dolarlık dev ABD pazarına açılma fırsatları masaya yatırıldı. Programda, şirket birleşmeleri, ABD eyaletlerinin sunduğu teşvikler ve katma değerli ihracat için izlenmesi gereken stratejiler tüm detaylarıyla ele alındı. Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Ülke olarak ileri gitmek için muhakkak üretmemiz ve ürettiğimizi de ihraç etmemiz lazım. 20 yıl önceki yöntemlerle bugünün ticaretini yapamayız" dedi.

Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) Amerika'ya olan ihracatını artırmak, yatırım ve endüstriyel iş birliğini geliştirmek amacıyla Anadolu'da düzenlediği KOBİ buluşmalarının 5'incisini Kocaeli'de gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle, KOSGEB Kocaeli Bölge Müdürlüğü ve Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen "Gebze'den Dünyaya: Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Köprüsü" başlıklı programda, 3,7 trilyon dolarlık ithalat yapan Amerika pazarına açılmak isteyen KOBİ'leri bekleyen fırsatlar ve izlenmesi gereken yol haritaları değerlendirildi.

ABD pazarı fırsatlar barındırıyor

Etkinlikte paylaşılan verilere göre, 2025 yılında Türkiye'den ABD'ye yapılan ihracat 16,3 milyar dolar civarında gerçekleşti. 45 milyar doları aşan toplam ihracat hacmiyle Türkiye genelinde ikinci sırada yer alan Kocaeli'nin, güçlü sanayi altyapısıyla bu ihracatta önemli bir paya sahip olduğu belirtildi. 2026 yılının ilk üç ayına ait verilere göre ise Kocaeli'den ABD'ye 222 milyon 626 bin dolarlık ihracat yapıldığı ve ABD'nin ilin ihracat sıralamasında dokuzuncu sırada yer aldığı kaydedildi.

Konferansta, bu güçlü sanayi kentinde yer alan 95 bin KOBİ'nin sürece daha fazla dahil edilmesiyle Amerika'ya gerçekleştirilen ihracatın çok daha yukarılara taşınabileceği vurgulandı. Geçen yıl dünya genelinden 3,7 trilyon dolarlık ithalat yapan ABD'nin, 2025 yılında sadece Avrupa'dan 633 milyar dolarlık ürün ve hizmet aldığı hatırlatılarak, bu devasa hacmin Türkiye'den ihracat yapmayı hedefleyen her KOBİ için büyük fırsatlar barındırdığına dikkat çekildi.

Aslantaş: "20 yıl önceki yöntemlerle bugünün ticaretini yapamayız"

Programda konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üretimin ve ihracatın önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Üretmeden, ürettiğini de ihraç etmeden bir ülkenin gelişme, ileri gitme imkan ihtimali yok. Dolayısıyla biz üretimi, sanayiyi hakikaten çok önemsiyoruz. Sadece sanayiyi üretmek yetmiyor. Bu sanayimizi geliştirirken de güncellenmek, yenilenmek, dijitalleşmek gerekiyor. Dünyada yeni yeni argümanlar ortaya çıkıyor, sınırda karbon denetleme mekanizması, bununla birlikte ETS emisyon ticaret sistemi, bütün bunları dikkate almadan, bütün bunları çalışma ekosistemimize katmadan bizim ileri gitmemiz mümkün değil. Tüm bunları yaparken elbette yeni pazarlar bulmadan taleplere kadar çok ciddi bir analiz yapmak gerekiyor. Bugün burada çok kıymetli misafirlerimiz var. Biz onları dinlemek için bir aradayız ama şunu özellikle ifade etmek isterim, ülke olarak ileri gitmek için muhakkak üretmek lazım ve ürettiğimizi de ihraç etmemiz lazım. 20 yıl önceki yöntemlerle bugünün ticaretini yapamayız. Bugünkü yöntemlerle yarınınkini yapamayız."

Ustaömer: "O pazarlara giriş stratejisi belirlemek gerekiyor"

KOSGEB Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Ustaömer ise pazara giriş stratejilerinin iyi belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Başkanımızın dediği gibi artık üretmek değil, satmak da önemli. Üretmek tabii ki çok kıymetli, üreteceğiz, ürettiğimizi de satmamız gerekiyor ama son gelişimlerini düşündüğünüz zaman artık dünyanın her yerinde ürünler üretiliyor. Hemen hemen aynı giderlerle beraber, aynı maliyetlerle beraber üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla satmak biraz daha önemli hale geldi. Her ülkenin, her pazarın da stratejileri farklı. O stratejileri iyi bilmek, iyi hazırlanmak ve ona göre o pazarlara giriş stratejisi belirlemek gerekiyor" dedi.

Bilginer: "Amerika'da 1 milyon doları 100 milyon yapmak çok kolay"

Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC) Başkanı Erden Bilginer ise ATIC'in tamamen bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, temel hedeflerinin Türk ve Amerikan KOBİ'lerini bir araya getirip eşleştirerek iki ülke arasındaki ticareti artırmak olduğunu ifade etti.

Türkiye ile ABD arasında şu an yaklaşık 13-14 milyar dolarlık ihracat ve aynı seviyede ithalatla dengeli bir ticaret yürütüldüğünü kaydeden Bilginer, "Ancak bunun karşılığında 100 milyar dolarlık bir potansiyel var. Bunu kullanmamız lazım. Bunu kullanmak için KOBİ'lerimize ihtiyacımız var. Büyük şirketlerimiz zaten ihracatlarını yapıyor. Bu devasa potansiyeli kullanmak için KOBİ'lerimizi doğru örgütlemeli ve onların yollarını doğru döşemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa pazarı daralıyor, ABD'de önemli bir kapı açıldı"

Küresel ticaretteki gelişmelere ve değişen rotalara değinen Bilginer, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle doğu ticaretinde yaşanan tıkanmaların yanı sıra Avrupa pazarında da karbon salınımı ve "Made in Europe" (Avrupa'da Üretilmiştir) gibi kısıtlamaların başladığını aktardı.

İhracatta yönün ABD'ye dönmesi gerektiğine işaret eden Bilginer, "Avrupa pazarı yavaş yavaş tıkanmaya başladı. Yüzünüzü ABD'ye döndüğünüzde ise bambaşka bir dünya var. Özellikle son dönemde ABD'de çok önemli bir kapı açıldı" ifadelerini kullandı.

ATIC olarak KOBİ'lere doğrudan ticari kazanç sağlamaktan ziyade, yatırımın nerede ve nasıl yapılacağına dair stratejik rehberlik sunduklarını vurgulayan Bilginer, ABD'nin dünyada yatırımı en fazla teşvik eden ülkelerden biri olduğunu söyledi. Her eyaletin kendi destek mekanizmaları olduğuna dikkati çeken Bilginer, yatırımcılara arazi tahsisi, personel maaş desteği ve belirli sürelerle vergi muafiyeti gibi imkanlar sunulduğunu anlattı.

"Orada yatırım yapmak isteyenlere inanılmaz imkanlar sağlanıyor"

Bilginer, ABD pazarında Türk KOBİ'leri için öne çıkan 3 temel fırsatı ise şöyle sıraladı:

"Orada yatırım yapmak isteyenlere inanılmaz imkanlar sağlanıyor. Orada yatırım yapmak veya bir şirket evliliği yapmak isteyen Türk şirketleriyle Amerikan şirketlerinin birleşme olasılıkları çok daha fazla arttı. Amerikan şirketleri enteresan bir şekilde satışa başladılar. Şirketler satılıyor. Özellikle üçüncü jenerasyon, yani babadan kalan fabrikalar veya tesisleri satılmaya başlandı. Dolayısıyla Türkiye'de bugün parası olan ve gerçekten çok büyük imkanları olan firmaların Amerikan firmaları satın alarak Amerikan pazarına girmeleri çok kolaylaştı. Amerikan pazarlarına girdiğiniz zaman da göçmenlik vizesi gibi sorunları da tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz çünkü Amerikan şirketi olarak piyasaya giriyorsunuz." - KOCAELİ