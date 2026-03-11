Koç Üniversitesi Yapay Zeka Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika
Koç Üniversitesi Yapay Zeka Sempozyumu Gerçekleşti

11.03.2026 15:36
Koç Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapay zekanın çok boyutlu etkileri ele alındı.

Koç Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Koç Üniversitesi Yapay Zeka Sempozyumu, bilim dünyasının öncü isimlerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi, yapay zekayı yalnızca bir teknoloji alanı olarak değil, bilimsel üretimin, ekonomik dönüşümün ve toplumsal değişimin itici gücü olarak ele alan yaklaşımını iki gün boyunca disiplinlerarası bir programla ortaya koydu.

Koç üniversitesi Rumeli Feneri yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyum kapsamındaki oturumlarda, temel bilimlerden mühendisliğe, sağlıktan sosyal bilimlere uzanan alanlarda yapay zekanın çok boyutlu etkisi kapsamlı biçimde ele alındı.

Üniversitenin yapay zekayı temel stratejik araştırma alanlarından biri olarak konumlandıran vizyonunu uluslararası ölçekte görünür kılan sempozyum, "Yapay Zeka Bilimi", "Fiziksel Dünyada Yapay Zeka" ile "Yapay Zeka, Toplum ve Kurumlar" başlıklı üç ana tematik eksen etrafında yapılandırıldı.

Sempozyumda, Amazon Alexa AI Başkan Yardımcısı Ruhi Sarikaya, üretken yapay zeka devriminin arkasındaki teknolojik dinamikleri ve Yapay Genel Zeka'ya (AGI) uzanan gelişim çizgisini ele aldı.

ETH Zurich'ten Prof. Dr. Torsten Hoefler, büyük dil modellerinden akıl yürütme modellerine geçiş sürecini sistem tasarımı perspektifinden değerlendirdi.

Münih Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Daniel Cremers, derin öğrenmenin 3D bilgisayarla görme alanındaki dönüşümünü aktarırken, Zürih Üniversitesinden Prof. Dr. Davide Scaramuzza, otonom sistemlerde güvenli ve çevik navigasyon yaklaşımlarını paylaştı.

Çek Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Jiri Matas, büyük temel modeller çağında performans ölçümünün zorluklarını tartışırken, Vrije Universiteit Amsterdam'dan Prof. Dr. Elly Konijn, insan-robot etkileşiminin psikolojik boyutunu ve sosyal robotların toplumsal rolünü değerlendirdi.

İki gün süren sempozyum, temel araştırmadan gerçek dünya uygulamalarına, etik ve toplumsal boyuttan endüstriyel ölçeklenmeye kadar geniş bir çerçevede yapay zekanın geleceğini ele aldı.

Açıklamada sempozyumun açılışındaki görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, yapay zekanın yalnızca teknolojileri değil, aynı zamanda doğayı anlama ve keşfetme biçimlerini de köklü bir şekilde dönüştürdüğünü belirtti.

Sitti, Koç Üniversitesinde gelişen disiplinlerarası yapay zeka ekosistemine işaret ederek, yapay zeka ile fiziksel zeka arasındaki ilişkiye de değindi.

Bitkiler ve biyolojik sistemler gibi doğadaki örneklerin, kendi araştırmalarına nasıl ilham verdiğini aktaran Sitti, bu gözlemlerin geleceğin akıllı sistemlerinin tasarımında yeni araştırma yönleri açtığının altını çizdi.

Sitti, araştırmalarının, yapay zeka ile fiziksel zekanın kesişim noktasını incelediğini vurgulayarak, "Doğadan öğrenerek geleceğin akıllı sistemlerini tasarlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İş Bankası ile kurulan işbirliği kapsamında hayata geçirilen KUIS AI Lab'in bu ekosistemi daha da güçlendirdiğini belirten Sitti, şunları kaydetti:

"Temel yapay zeka araştırmaları ile finans ve endüstri alanındaki gerçek dünya uygulamaları arasında bir köprü görevi gören laboratuvarın, akademi ile endüstrinin bilgi, yetenek ve etkiyi birlikte üretmesine olanak sağlayan somut bir örnek olduğunu vurguladı."

Yapay zekanın ekonomik dönüşümü ele alındı

Yapay zeka devriminin önemli bir boyutunu da endüstri ile kurulan güçlü işbirlikleri oluştururken, bilimsel araştırmalar yapay zeka alanında hızla ilerliyor. Bu çalışmaların gerçek dünyada etkili çözümlere dönüşmesi ise akademi ile endüstrinin bir araya gelmesiyle mümkün oluyor.

Bu kapsamda, Koç Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey moderatörlüğünde düzenlenen panelde, akademi ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Panelde Vispera Partner ve Co-CEO'su Aytül Erçil, Hevi AI Kurucu Ortağı ve CEO'su Deniz Aliş, Invent AI Kurucusu ve CEO'su Gürhan Kök ve Trendyol Group Veri Bilimi Direktörü Nezir Alp konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, yapay zeka temelli keşif ve araştırmaların laboratuvar ortamından gerçek dünya sistemlerine, ürünlere ve hizmetlere nasıl taşındığı ele alındı.

Katılımcılar, şirketlerin ileri yapay zeka teknolojilerini operasyonlarına, karar alma süreçlerine ve dijital altyapılarına nasıl entegre ettiklerini paylaşırken, üniversitelerle geliştirilen daha yakın işbirliklerinin hem inovasyonu hem de yetenek gelişimini nasıl hızlandırdığı üzerine görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

Koç Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

