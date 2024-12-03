Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Disipliniyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Disipliniyle Dikkat Çekiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Disipliniyle Dikkat Çekiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyenin SGK, vergi ve piyasa borcu olmadığını, sadece hazineden kalan borçları yönettiklerini açıkladı. Büyükakın, mali disiplini sağlamak için gelir ve giderleri önceliklendirerek yönettiklerini belirtti.

03.12.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en borçlu belediye olmadığını, bir kuruş SGK, vergi ve piyasa borcu bulunmadığını açıklayan Tahir Büyükakın, "Bizim için 'En borçlu belediye' deniyor. Bizim şuan sadece hazineye borcumuz var. Devletin hazinesine borç sıralamasında en borçlu belediyeyiz, evet ama bu borcu yaklaşık 30 yıldır ödüyoruz. Bu, CHP döneminde yapılan Yuvacık Barajı'ndan kalan borçtur. O zamandan bu yana ödeye ödeye şuan 2 milyar TL borç kaldı" dedi.

Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe yönetimini katıldığı bir televizyon programında açıkladı. Ayrıca Büyükakın, belediyelerin SGK borçları ve yeni düzenleme hakkındaki soruları da yanıtladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en borçlu belediye olmadığını, bir kuruş SGK, vergi ve piyasa borcu bulunmadığını belirten Büyükakın'a, onlarca yatırımın yanında bu mali disiplini nasıl sağladığı da soruldu.

"Gelir, gider ve önceliklerle ilgili bir sıralamanız olmalı"

Başkan Tahir Büyükakın, bütçenin yönetimin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, "Bütçeyi yönetirken her kalemine dair kanaatiniz olmalı, neyi öne, neyi sona koyacağınızı, sıralamayı nasıl yapacağınızı bilmelisiniz. Gelir, gider ve önceliklerle ilgili bir sıralamanız olmalı. Nerede frene basacağınızı, nerede gaza basacağınızı bilmelisiniz. Mesela biz pandemide 'Kocaelililer endişe etmesin. Gerekirse bütün yatırım harcamalarını durdurur, bu kaynakların tamamını halkımıza harcarız' dedik. Bu öncelikti ve buna göre kısıtlamaları da beraberinde yaptık" dedi.

"Bir kuruş SGK, vergi, piyasa borcumuz yok"

Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın güncel önceliği neyse biz ona bakıyoruz. Biz vatandaşın seçtiği, belediye başkanlığını emanet ettiği insanlarız. Vatandaşın şehri emanet ettiği insanlarız. Dolayısıyla bu emanet görevdir. Biz de bu önceliklere bakıp sıralamamızı yapıyoruz. Bütçe disiplini böyle bir şeydir. Milletin parası, milletin kaynağı. Milletin önceliklerine göre sıralayıp böyle yönetiyoruz. Bizim için 'En borçlu belediye' deniyor. Bizim şuan sadece hazineye borcumuz var. Devletin hazinesine borç sıralamasında en borçlu belediyeyiz, evet. Ama bu borcu yaklaşık 30 yıldır ödüyoruz. Bu CHP döneminde yapılan Yuvacık Barajı'ndan kalan borçtur. O zamandan bu yana ödeye ödeye şuan 2 milyar TL borç kaldı. Ben belediye başkanı olduğumda hazineye 6 milyar lira borç vardı, 4 milyarını bitirdik. Kalan kısmı da aylık 20 milyon TL taksitlerle ödüyoruz. Biz ne yaptığını, nasıl yapacağını bilen bir belediyeyiz. Bu konuda üzerimize algı yapılsa da durum budur. Bir kuruş SGK, vergi, piyasa borcu olmayan, mali disiplini sağlamış ve bir yandan yüzlerce eser ve hizmeti hayata geçirmiş durumdayız" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Disipliniyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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