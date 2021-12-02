Kocaeli'deki Sanayi ve Teknoloji Fuarı bu yıl dijital ortamda düzenlenecek

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın 7'ncisi, 8-10 Aralık'ta dijital platformda gerçekleştirilecek.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Odada düzenlenen basın toplantısında, Sanayi ve Teknoloji Sanal Fuarı'na (SANTEK DIGITAL 2021) ilişkin bilgi verirken, Kocaeli'yi, uluslararası etkinliklerin yapıldığı bir fuar merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Zeytinoğlu, bu amaçla ilk kez 2013 yılında SANTEK Fuarı'nı düzenlemeye başladıklarını belirterek, "Fuar, kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası, iç ve dış pazarlara erişimin etkili yolu oldu. Bu yıl fuarımızı 'SANTEK DIGITAL' adı altında 8-10 Aralık'ta online platformda, daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla düzenliyoruz. SANTEK DIGITAL, Türkiye'de bu büyüklükte yapılan ilk dijital fuar." dedi.

Fuarda şu an sisteme kayıtlı ortalama 70 firmanın yer alacağını dile getiren Zeytinoğlu, Teknopark'lardaki start-up firmalarıyla bu sayının 130'a çıkacağını ifade etti.

Dijital fuarı, Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformu "globalpiyasa.com" teknik altyapısıyla düzenlediklerini söyleyen Zeytinoğlu, fuarla eş zamanlı olarak gelenekselleşen "Savunma Sanayi İl Buluşması" ve "Match4Industry" etkinliklerini de gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Zeytinoğlu, Savunma Sanayi İl Buluşması etkinliğine ilişkin şunları söyledi:

"Savunma Sanayi Yerlileşme Projesi'ne 2014 yılında başladık. Bugüne kadar 2 bin 700'e yakın iş görüşmesi sağladık. Savunma Sanayi İl Buluşması etkinliğimizi 8 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Sayın İsmail Demir'in teşrifleriyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde fiziki olarak organize edeceğiz. Etkinliğimizde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, İŞBİR Elektrik, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, STM-Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile FNSS yer alıyor.

İl olarak savunma sanayisinde olmamız gereken yerde değiliz. Bu sebeple savunma sanayisine tedarikçi olmak isteyen firmalarımız için bu etkinlik önemli fırsat. Öğleden önce ikili iş görüşmeleri etkinliği, öğleden sonra ise panel ve ana yüklenici firmaların tedarik süreçleri sunumları gerçekleştirilecek. İkili iş görüşmeleri için randevularımız doldu. Randevu alınan ikili iş görüşmesi sayısı 200'e yakın. Savunma sanayi şirketleri, yaklaşık 40 kişilik heyetle ilimizde olacak."

Fuar 1 ay ziyarete açık olacak

Zeytinoğlu, "Match4Industry" etkinliğine ilişkin olarak da 2012'den beri düzenledikleri bu geleneksel programda, 1500 firmanın katılımıyla bugüne kadar 6000'in üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldığını ifade etti.

Bu yıl çok sayıda ülkeden yabancı iş insanlarıyla firmaları dijital ortamda buluşturacaklarını belirten Zeytinoğlu, bu etkinliği Türkiye'den 105 firma ve 160 katılımcıyla gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Zeytinoğlu, fuarın bir ay boyunca ziyarete açık olacağına dikkati çekti.

Toplantıya, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ile Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk de katıldı.