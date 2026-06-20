Koçali Barajı Enerji Üretimine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Koçali Barajı Enerji Üretimine Katkı Sağlayacak

Koçali Barajı Enerji Üretimine Katkı Sağlayacak
20.06.2026 17:25
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Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider, Koçali Barajı'nın bölge ve Türkiye için enerji üretiminde önemli role sahip olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Adıyaman'daki Koçali Barajı'nın hem bölge hem de Türkiye için önemli olan enerji üretimine çok büyük katkılarının olacağını söyledi.

Gizligider, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Hüseyin Özhan, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile Koçali Barajı şantiyesindeki çalışmaları inceledi.

DSİ yetkililerinden bilgi alan Gizligider, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarında Adıyaman'a su, sulama, taşkın koruma, içme suyu ve enerji alanlarında toplam 57 milyar TL'lik yatırım yapıldığını, Cumhuriyet tarihi boyunca Adıyaman'a yapılan yatırım ve tesislerin yüzde 72'sinin AK Parti döneminde hayata geçirildiğini belirtti.

Gizligider, Koçali Barajı projesini sadece bir baraj yatırımı olarak görmediklerini, barajın sulama, içme suyu tesisleri, iletim hatları ve enerji yapılarıyla birlikte bölgenin en büyük kalkınma projelerinden biri olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Barajın yaklaşık 297 milyon metreküp su depolayacağını dile getiren Gizligider, "Baraj sayesinde 187 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak. Yine Adıyaman'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacına çok önemli katkılar sağlayacak. Hem bölge hem Türkiye için önemli olan enerji üretimine de çok büyük katkıları olacak." dedi.

Toplam yatırım büyüklüğü 22,4 milyar TL'ye ulaşan Koçali Barajı projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Gizligider, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Koçali Barajı yapım sürecinde bazı sorunlarla karşılaştı. Özellikle deprem, deprem öncesi ve depremin ardından karşılaşılan bazı teknik sorunlar oldu. Bu dünyada bilim literatüründe de 'Koçali Karmaşığı' olarak ifade edilen bir zemin sorunuydu. Ancak biz bu sorunu bugün itibarıyla aştık. Gerek uluslararası gerekse ülkemizin son derece kıymetli bilim adamlarıyla önemli bir çalışma yapıldı ve şu anda bulunduğumuz yerde, aynı şekliyle, kararlaştırılan şekliyle bu barajın yapımına karar verildi. ?Kaldığımız yerden son derece hızlı bir şekilde inşallah devam edeceğiz. Bu detaylı mühendislik çalışmaları, jeoteknik incelemeler, proje revizyonları neticesinde söz konusu zemin problemleri çözüme kavuşturuldu. Deprem sonrası gerekli revizyonlar tamamlandı ve Koçali Barajı'nın aynı yerinde aynı tiple inşa edilmesi yönünde karar alındı."

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise barajın kentin tarım, ekonomi ve sosyal kalkınmasına uzun yıllar hizmet edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Koçali Barajı Enerji Üretimine Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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