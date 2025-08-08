Kömür Külleri Ekonomi İçin Değerlendirilmeli - Son Dakika
Ekonomi

Kömür Külleri Ekonomi İçin Değerlendirilmeli

Kömür Külleri Ekonomi İçin Değerlendirilmeli
08.08.2025 15:10
Prof. Dr. Karademir, Türkiye'nin kömürden çıkan küllerin geri dönüşümünü artırması gerektiğini vurguladı.

ENDÜSTRİYEL ülkelerde geçmişte fosil yakıtların yoğun kullanımıyla yükselen yaşam standartlarının bugün yenilenebilir enerji ve atık yönetimi çabalarına evrildiğine dikkat çeken Varaka Kağıt İcra Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Karademir, Türkiye'nin de bu sürece uygun adımlar atmasının gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Karademir, "Birçok ülkede kömür santrallerinden çıkan küllerin depolanması yerine çimento üretimi, otoyol yapımı, zemin iyileştirme ve boru hatları dolgusunda kullanıldığına dikkat çekiliyor. Türkiye'de de benzer mevzuat düzenlemeleriyle küllerin farklı sektörlerde değerlendirilmesi sayesinde çevresel etkilerin azaltılması ve ekonomiye katma değer sağlanması mümkün" dedi.

Varaka Kağıt İcra Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Karademir, kömürün sanayileşmiş ülkelerin enerji ihtiyacını karşılamada uzun yıllar önemli rol oynadığını hatırlatarak, "Kömür kaynaklarımızı sorumlu ve verimli bir şekilde kullanmak, enerji maliyetlerinin sanayimiz üzerindeki baskısını azaltabilir. Ukrayna- Rusya krizi gibi olaylarda bazı ülkelerin kömür santrallerine yönelmesi, bu kaynağın hala stratejik önemini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Karademir, Türkiye'nin zengin kömür rezervlerini çevre dostu teknolojilerle daha verimli hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE İNOVATİF UYGULAMALAR

Prof. Dr. Karademir, "Türkiye'de atık kağıtların geri dönüştürülmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması konusunda örnek teşkil eden Varaka, yıllık yaklaşık 250 bin ton kullanılmış kağıdı ekonomiye kazandırıyor. Üretim sürecinde yüksek miktarda sıcak buhar ve enerji ihtiyacını karşılamak için kömürle çalışan 40 MWe kapasiteli bir enerji santrali kullanan Varaka, bu santralden çıkan yatak ve uçucu küllerin çevreye duyarlı biçimde değerlendirilmesi üzerine AR-GE çalışmaları yürütüyor. Uçucu küllerden köpük beton blok üretimi konusunda önemli mesafe kat edildi. Isı, ses ve su yalıtımında üstün performans sağlayan bu bloklar, inşaat sektöründe ölü yükü azaltarak enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca kül katkılı beton duvar ve yapı elemanları üretimi üzerine de çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

'KÜLLERİN KATMA DEĞER YARATMASI MÜMKÜN'

Prof. Dr. Arif Karademir, "Birçok ülkede kömür santrallerinden çıkan küllerin depolanması yerine çimento üretimi, otoyol yapımı, zemin iyileştirme ve boru hatları dolgusunda kullanıldığına dikkat çekiliyor. Türkiye'de de benzer mevzuat düzenlemeleriyle küllerin farklı sektörlerde değerlendirilmesi sayesinde çevresel etkilerin azaltılması ve ekonomiye katma değer sağlanması mümkün" dedi.

Prof. Dr. Arif Karademir, "Kömürden enerji üretirken ortaya çıkan küllerin çeşitli alanlarda değerlendirilmesini destekleyecek mevzuat ve teşvikler oluşturulmalı. Böylece hem çevresel etkiler azaltılır hem de sanayimize ham madde desteği sağlanır. Sonuç olarak, enerji ve atık yönetimi alanındaki bu yenilikçi yaklaşımların kamu ve özel sektörün koordineli çalışmasıyla desteklenmesi, Türkiye'nin sürdürülebilir gelişimine önemli katkı sağlayacağı açıktır." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

