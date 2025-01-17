Konut Fiyat Endeksi Arttı, Reel Değeri Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi Arttı, Reel Değeri Düştü

TCMB, 2024 Aralık'ta KFE'nin nominal artışını %29,4, reel azalışını ise %10,4 olarak açıkladı.

17.01.2025 11:03
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Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 158,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 10,4 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 2,0 ve 0,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,3, 34,4 ve 25,2 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konut Fiyat Endeksi Arttı, Reel Değeri Düştü - Son Dakika

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