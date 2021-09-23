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'Konut fiyatlarındaki maliyetler tüketiciyi de etkiliyor' - Son Dakika

'Konut fiyatlarındaki maliyetler tüketiciyi de etkiliyor'

23.09.2021 12:13
'Konut fiyatlarındaki maliyetler tüketiciyi de etkiliyor', System.String[]

Konut fiyatlarında yaşanan son dönemdeki artışın hem konut üreticilerini hem de tüketicileri olumsuz etkilediğini söyleyen Filoğlu Group kurucusu ve iş insanı Fatih Fil, "Konut maliyetlerindeki artış konut fiyatlarındaki artıştan daha fazla.

Konut fiyatlarında yaşanan son dönemdeki artışın hem konut üreticilerini hem de tüketicileri olumsuz etkilediğini söyleyen Filoğlu Group kurucusu ve iş insanı Fatih Fil, "Konut maliyetlerindeki artış konut fiyatlarındaki artıştan daha fazla. Şimdi bir inşaata kalkışırsanız maliyetleri hesaba katmak zorundasınız. Öyle maliyetler çıkıyor ki şaşıp kalıyoruz. Sattığımız konutun geliri ile aynı özelliklerde yeni bir konut yapamıyoruz. Bu durum konut fiyatlarına yansıyor" dedi.

İnşaat maliyetlerinin arttığını söyleyen Fatih Fil, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut üreticilerinin maliyet enflasyonu yaklaşık yüzde 22 oldu. İnşaat demirindeki enflasyon yüzde 100'ü aştı. Hazır betonda yüzde 70, çimentoda ise yüzde 50'den fazla enflasyon açıklandı. Bu durum konut fiyatlarına yansıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatları, İzmir'de yıllık bazda yüzde 31, İstanbul'da yüzde 28, Ankara'da yüzde 27 oranında arttı. Pandemi ile başlayan bu artışlar, döviz kurlarındaki yükselişin de etkisi ile rekor seviyelere ulaştı" diye konuştu.

"KONUT ÜRETİCİSİ DE TÜKETİCİ DE HAKLI"

Sakarya, Kocaeli ve İzmir'de faaliyet gösteren Filoğlu Group'un kurucusu Fatih Fil, konut maliyetlerindeki ve fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Fil, sektörde yaşanan finansal gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Konut fiyatlarındaki artış doğrudan konut maliyetleri ile bağlantılı. Örneğin; 2020'de yaptığımız bir evin maliyeti, bu yıl yüzde 100'den fazla artmış. Bu durumda evdeki hesap çarşıya uymuyor! Konut üreticisi, arsadan sattığı konutun inşaatı bitmeden zarar uğruyor. Konut fiyatları artmasa maliyetler karşılanamıyor; fiyatlar artınca tüketici ev alma planlarını erteliyor. Aslında konut üreticisi de tüketici de haklı."

"ARSA MALİYETLERİNİN, KONUT MALİYETLERİ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 40 İLA 60 ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Konut maliyetleri ve konut enflasyonundan olumsuz etkilendiklerini belirten Fatih Fil, şu ifadeleri kullandı;

"Gayrimenkul inşaatlarında ana maliyet kalemlerinde yıllık fiyat artışları, enflasyonun ve endeks artışının üzerinde seyrediyor. Bu maliyetler arasında; arsadan işçiliğe, çimentodan demire, boyadan ahşap doğramalara kadar birçok kalem bulunuyor. Arsa maliyetlerinin, konut maliyetleri içindeki payı yüzde 40 ila 60 arasında değişiyor. Genel inşaat malzemeleri, işçilik ve tesisat malzemeleri de arsa maliyetlerinden sonra inşaatçıları en çok etkileyen kalemler arasında yer alıyor."

"MALİYETLER, KONUT FİYATLARINDAN DAHA FAZLA"

Fatih Fil, "Genel bir kanı olarak gayrimenkul ya da konut fiyatları artışlarından genelde konut üreticileri sorumlu tutulur; ancak durum hiç de öyle değil. Bahsettiğim bu maliyetler ile pazarlama gibi görünmeyen maliyetleri de üst üste koyduğumuzda konut fiyatlarındaki artışlar çoğu zaman konut maliyetlerinin altında kalıyor. Maliyetler dolardan ve enflasyondan neredeyse iki kat daha fazla arttı. Yani inşaat maliyetleri ile konut fiyatlarını kıyaslarsak, maliyetler daha fazla" açıklamasında bulundu.

Sürekli satış ve maliyet hesabı yaptıklarını belirten Fil, "Sektörün içinden biri olarak sürekli maliyet ve satış hesabı yapıyoruz. Son 1 yılda demir fiyatları yüzde 110'dan fazla artmış. Hazır betonda yaklaşık yüzde 70'lik artış var. PVC'lerde yüzde 250'yi aşan bir artış söz konusu. Şimdi bir inşaata kalkışırsanız bu maliyetleri hesaba katmak zorundasınız. Öyle maliyetler çıkıyor ki şaşıp kalıyoruz. Sattığımız konutun geliri ile aynı özelliklerde yeni bir konut yapamıyoruz. Bu durum konut fiyatlarına yansıyor" ifadelerini kullandı.

"KONUT KREDİSİ KAMPANYALARI DÜZENLENMELİ"

Bu artışların konut satışlarında durgunluğa yol açtığını belirten Fil, bazı tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Fil, geçen yılki gibi kamu bankaları öncülüğünde konut kredisi kampanyaları düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına olmalı. Konut almak için bekleyen bir tüketici kitle var ve bu kitle konut kredilerinin düşmesini bekliyor. Gayrimenkul sektörünü canlandırmak için geçen yıl sektöre olumlu yansıyan konut kredisi kampanyaları bu yıl da düzenlenmeli. Bu pozitif etki sektörü ayakta tutacaktır" dedi.


'Konut fiyatlarındaki maliyetler tüketiciyi de etkiliyor'
'Konut fiyatlarındaki maliyetler tüketiciyi de etkiliyor'

Konut Kredisi, İnşaat, Fatih, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Konut fiyatlarındaki maliyetler tüketiciyi de etkiliyor' - Son Dakika Ekonomi


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