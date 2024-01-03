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Konya, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı - Son Dakika
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Konya, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, 2023 yılında 3 milyar 305 milyon dolar ihracat yapan Konya'nın Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını belirtti. Büyükeğen, Konya'nın son 8 yıldır ihracatını aralıksız olarak artırdığını ve ihracatın yüzde 94'ünü sanayi ürünlerinin oluşturduğunu ifade etti. Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Rusya, Irak, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.

Konya, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı
03.01.2024 - 10:38,
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Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, 2023 yılında 3 milyar 305 milyon dolar ihracat yapan Konya'nın Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, büyük bir başarıya imza atarak, tarihimizin en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdik. Şehrimizi bir üretim ve ihracat şehri haline getiren, tüm zorluklara rağmen kararlılıkla üreten tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza canı yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

TİM tarafından açıklanan 2023 yılı Konya ihracat rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın son yıllarda ihracatını aralıksız artırmayı başaran nadir illerden biri olduğunu söyledi. Konya'nın ihracatını 8 yıldır aralıksız olarak artırdığına dikkat çeken Büyükeğen, "O tarihten bu yana pandemi dönemi, küresel ekonomide meydana gelen olumsuzluklar, bölgemizde yaşanan savaşlar ve üretim maliyetlerindeki artışlar gibi olumsuzluklara rağmen ihracatımız aralıksız arttı. 2023 yılında da ihracatını yüzde 1,4 artıran şehrimiz böylece, 8 yıldır ihracatta aralıksız artış yakaladı. Konyamız, önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyümesine katkı vermeye devam edecek" diye konuştu.

"İhracatın yüzde 94'ü sanayi ürünlerinden"

Konya'nın ihracatında sanayi ürünlerinin payına dikkat çeken Büyükeğen, ihracatın yüzde 94'ünü sanayi mamullerinin oluşturduğu bilgisini paylaştı. En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 836 milyon 294 bin dolar ile makine ve aksamları sektörü geldiğini aktaran Büyükeğen, "Şehrimizin en fazla ihracat yaptığı ikinci sektör 807 milyon 853 bin dolar ile otomotiv ve aksamları sektörü, üçüncü sektör ise 411 milyon 816 bin dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü olmuştur. İlk üç sektör, toplam ihracatımızın yüzde 62'sini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Konya'dan 195 ülkeye ihracat"

Konyalı sanayicilerin 2023 yılında dünyanın 195 ülkesine ihracat yaptığını dile getiren Başkan Büyükeğen, en fazla ihracatın ise, 338 milyon 318 bin dolar ile Rusya'ya yapıldığını bildirdi. Büyükeğen, Irak, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Polonya, İran, Cezayir, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan'ın en fazla ihracat yapılan diğer ülkeler olduğunu kaydetti.

"KSO, ihracatı artırıcı çalışmalarına devam ediyor"

Konya Sanayi Odası olarak, ihracatın artması ve Konyalı sanayicilerin yeni pazarlara ulaşabilmesi için sürekli çalışmalar yaptıklarını aktaran Büyükeğen, "Odamız bünyesine bulunan İhracat Destek Ofisimiz ile ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalarımızın yanında olmaya, onlara rehberlik yapmaya devam ediyoruz. Konyalı ihracatçılarımızın yeni ihracat pazarlarına ulaşabilmesi için hedef Pazar araştırmaları ve yeni iş birlikleri yapıyoruz. Sanayicilerimizin katılımları ile yurt içi ve yurt dışı fuarlara teknik iş gezileri düzenleyerek, buralarda B2B görüşmeleri organize ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da şehrimizin ihracat ile büyümeye devam etmesi ve ülkemizin küresel arenada güçlenmesine katkı sunması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Konya, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı - Son Dakika


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