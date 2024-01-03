Konya\'da Lokanta ve Kafelerde Yeni Fiyat Uygulaması Denetimi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde lokanta ve kafelerde yeni fiyat uygulaması denetimi yaparak iş yerler sahiplerine söz konusu yeni uygulamayı hem anlattı hem de uygulamaya uyulması konusunda işyerlerini bilgilendirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı. Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de söz konusu uygulamaya ilişkin tarife ve fiyat listelerine ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak işyerlerinde denetim yaptı. Ekipler; düzenlemeye ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması konusunda işletme sahiplerini bir kez daha bilgilendirdi.

"Hemşehrilerimizin huzuru için görevdeyiz"

Karatay Belediyesi Başkanı Hasan Kılca; yeni uygulama ile birlikte haksız rekabetin önüne geçileceğini ve vatandaşların tükettikleri ürünün fiyatını bileceğini aktardı. Hasan Kılca; "Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmenliği 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz işletmeler, restoran ve kafe gibi yeme içme hizmeti sunulan iş yerlerine, tarife ve fiyat listelerinin işletmenin girişine, kapı önüne, masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması zorunluluğu getiren yönetmelik değişikliğine ilişkin bilgi verdiler. Yeni uygulama ile vatandaşlarımızın etiket ve tarifeleri görerek, bilerek, karşılaştırarak, bilinçli alışveriş yapmaları sağlanacak. Yeni düzenlemeye uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağdur edilmesinin de önüne geçilmiş olacak. Bu noktada zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, görevlerini titizlikle ve disiplin içerisinde yerine getiriyorlar. Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için her türlü çalışma ile tedbirleri almaya devam devam edeceğiz" dedi. - KONYA