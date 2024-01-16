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Konya'da Şeker Pancarının Kış Nakliyesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Konya'da Şeker Pancarının Kış Nakliyesi Devam Ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlalardan sökülen şeker pancarları, kış mevsimine rağmen Ereğli, Ilgın ve Eskişehir'deki fabrikalara naklediliyor. Karapınar'da 2 milyon 100 bin ton şeker pancarı hasat edildi ve depolama alanlarında pancar yığınları oluştu. Şeker pancarının nakliyesi devam ederken, nakliyeci esnafı ve çiftçiler memnuniyetlerini dile getirdi.

Konya\'da Şeker Pancarının Kış Nakliyesi Devam Ediyor
16.01.2024 - 12:20,  Güncelleme: 12:47
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Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlalardan sökülen şeker pancarların yurdun dört bir tarafındaki fabrikalarda şekere dönüşen yolculuğu kış mevsimine rağmen devam ediyor.

Karapınar ilçesinde tarlalardan sökülen ve depolama alanlarında bulunan şeker pancarının kış ayları olmasına rağmen Ereğli, Ilgın ve Eskişehir'deki şeker fabrikalarına nakliyesi devam ediyor. İlçede 300 bin dekarlık alanda ekilen şeker pancarından 2 milyon 100 bin ton civarında ürün hasat edildi. Ürünün bereketli olduğu Karapınar'da sökümün ardından depolama alanlarında pancar yığınları oluştu. Kış mevsimi gelmesine rağmen henüz yağışlar olmadığı için şeker pancarının fabrikalara nakliyesi de devam ediyor. Şeker pancarı nakliyesinin devam etmesi nakliyeci esnafını da memnun ediyor.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, pancarın çok önemli bir bitki olduğunu belirterek, "Pancar, sadece Karapınar için değil tüm Türkiye için stratejik bir ürün. Hem tarla bitkisi hem de endüstriyel bir bitki. Pancarın etki alanı saymakla bitmez. Şeker pancarı Türkiye genelinde ciddi manada istihdam sağlayan stratejik bir üründür. Karapınar, ilçeler arasında 2023 yılı itibari ile şeker pancarı en fazla ekilen yer. Karapınar kotası 1 milyon 660 bin ton. Türkiye'deki çoğu fabrikanın tek başına sahip olamadığı bir tonaj. Özel fabrikalarla birlikte yaklaşık olarak 2 milyon 100 bin ton civarında bir ekiliş meydana geldi" dedi.

Şeker pancarının nakliyesini yapan kamyon şoförleri de kendileri için oldukça memnun edici olduğunu söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA
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