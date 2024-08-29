Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi İstişare Toplantısı Düzenlendi

Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi İstişare Toplantısı Düzenlendi

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda, Konya'daki yeni yatırım taleplerinin ilçelere yönlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Konya'nın sanayideki başarıları ve yeni sanayileşme modeli olan 'İlçelerle Birlikte Topyekun Kalkınma' stratejisi ele alındı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve OSBÜK Başkanı da toplantıda konuşma yaptı.

29.08.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından "Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda Konya'daki yeni yatırım taleplerinin ortak akılla ilçelere yönlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın üretim ve ihracat gücüyle Türkiye'nin önemli sanayi şehirleri arasında yer alma başarısı gösterdiğini vurguladı. 195 ülkeye yıllık 3,3 milyar dolardan fazla ihracat yapan şehrin ihracatının yüzde 95'inin sanayi mamullerinden oluştuğunun altını çizen Büyükeğen, Konya'nın sanayideki başarılarının takdire şayan olduğunu belirtti. Konya'nın sanayi odaklı kalkınma yolculuğunun sürdürülebilmesi için yeni bir strateji geliştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Büyükeğen, oda olarak bu konuda önemli çalışmalar yürüttüklerini ve şehrin yeni sanayileşme modelini "İlçelerle Birlikte Topyekun Kalkınma" olarak belirlediklerini ifade etti. Konuşmasında şehir merkezindeki organize sanayi bölgelerinin neredeyse tamamen dolduğunu hatırlatan Büyükeğen, şunları söyledi: "Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile birlikte yaptığımız Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi Araştırmamız da, Konya'mızın ilçelerle birlikte topyekun bir kalkınma stratejisi geliştirmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu nedenle ilçelerimizi ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerimizi kapsayan yeni bir sanayileşme modeli ortaya koymak istiyoruz. Şehrimizde 12 organize sanayi bölgemiz var. Bu OSB'lerimizden 2 tanesi şehir merkezinde, 10 tanesi ilçelerimizde. Şehir merkezimizdeki OSB'lerimiz neredeyse tamamen dolmuş durumda. Ancak ilçelerimizdeki OSB'lerimiz yatırımcılarını bekliyor. Biz Konya Sanayi Odası olarak Marmara Havzası'ndan gelecek yatırımların ve Konyalı sanayicilerimizin yapacağı yeni yatırımların öncelikli adresinin ilçelerimiz olması gerektiği görüşündeyiz. Birlik ve beraberlik içinde, ilçelerimizin ve organize sanayi bölgelerimizin kalkınmasını sağlayacak bu yeni kalkınma strateji, sadece ilçelerimize değil, şehrimize de büyük katkı sağlayacaktır."

"Konya'ya gelecek talepleri, ortak akılla doğru yönlendirmeliyiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya'nın artık sanayi yatırımları ile öne çıkan bir şehir olduğunu söyleyerek, yeni yatırımların ortak akıl ile ilçelere yönlendirilmesinin önemli olduğuna işaret etti. Başkan Altay, "Konya birçok yönü ile öne çıkmış bir şehir. Son dönemde yaptığı sanayi yatırımları ile güçlü bir sanayi şehri diyebileceğimiz konuma geldi. Özellikle merkezdeki OSB'miz, ihracatını artıran, ülke ekonomisine destek veren çok önemli bir yapı haline dönüştü. Konya merkezde sanayiye gidiş geliş ile ilgili ciddi bir trafik sorunu yaşıyoruz. Bunu çözmek için Büyükşehir Belediyemizin raylı sistem yatırımı devam ediyor. Banliyönün yapımına da devam ediyoruz. Merkezde sanayi alanlarını büyütmek konusunda sona geldik. İlçelerdeki sanayi alanlarının artması ve güçlendirilmesi de bizim en önemli önceliğimiz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak tüm OSB'lerde kuruculuk ile ilgili üstümüze düşen yükümlülüğü yerine getiriyoruz. İnsanların doğdukları yerde hayatlarını kazanmaları bizim için çok önemli. Konya'ya bundan sonra daha büyük talep olacaktır. Bu talebi ortak akılla doğru yönlendirmek hepimizin başarısı olacaktır. Konya Sanayi Odamızın öncü rolüne teşekkür ediyorum" dedi.

"İlçe OSB'lerin genişleyerek büyümesi daha kolay"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü de, Konya genelindeki 12 OSB'den 8'inin işletmede olduğunu söyleyerek, sanayi yatırımlarının ilçe OSB'lere kaydırılması konusunda ortak fikirde olduklarını söyledi. Merkezdeki OSB'lerin genişleme alanı açma konusunda zorlandıklarını ancak ilçe OSB'lerin genişlemesinin daha kolay olduğunu aktaran Kütükcü, "Konya Sanayi Odamız, Marmara Bölgesi'ne sıkışmış sanayinin ya da Anadolu'daki yeni sanayi yatırımlarının il merkezine değil, artık ilçelere de yayılarak, topyekun kalkınmayı sağlayacak yeni döneme geçmesi ile ilgili bir vizyon ortaya koydu. Bu çok değerli bir vizyon. Merkezde genişleme alanı açma konusunda çok zorlanıyoruz. İlçelerimizdeki OSB'lerimizin genişleyerek büyümesi daha kolay olacaktır. Konya Sanayi Odamıza, şehrimizin sanayi geleceği için ortaya koyduğu bu vizyon için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının devamında ilçe belediye başkanları, OSB Başkanları ve bölge müdürleri, Konya Sanayi Odası'nın ilçeleri de ilgilendiren yeni sanayileşme modeli hakkında görüşlerini bildirerek, şehrin gelecek vizyonunu ortaya koyan çalışmalarından dolayı KSO'ya teşekkür etti. Ayrıca toplantıda ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinin talepleri de değerlendirildi.

Toplantıya; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, ilçe belediye başkanları, ilçe OSB başkanları ve OSB'lerin bölge müdürleri katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya İçin Yeni Bir Kalkınma Stratejisi İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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