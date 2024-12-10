Konya Sanayi Odası'na Uluslararası Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konya Sanayi Odası'na Uluslararası Ödül

Konya Sanayi Odası\'na Uluslararası Ödül

KSO, enerji verimliliği çalışmalarıyla Yükselen Yıldızlar Ödülü'nü kazandı, Türkiye'de tek örnek.

10.12.2024 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Sanayi Odası (KSO), enerji verimliliği alanındaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza atarak Startup Ecosystem Stars (SES) tarafından verilen Yükselen Yıldızlar Ödülü'nü almaya hak kazandı. Türkiye'de bu ödülü almaya hak kazanan tek sanayi odası olduklarını söyleyen KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya sanayisinin yeşil dönüşümünde öncü ve örnek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konya Sanayi Odası, yaptığı çalışmalarla dünya genelindeki girişimcilik ekosisteminde yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle fark oluşturan kurumlara verilen Startup Ecosystem Stars (SES) Ödüllerinde Yükselen Yıldızlar Ödülü'nü almaya hak kazandı. Konu ile ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, "Startup Ecosystem Stars (SES) ödülleri, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve Mind the Bridge tarafından, OECD ve Avrupa Komisyonu iş birliği içinde Microsoft'un desteğiyle Paris'te düzenlenen bir etkinlik. Enerji Verimliliği Etüt Merkezimizin yaptığı çalışmalar yüzlerce başvuru arasından seçilerek, Yükselen Yıldızlar Ödülü almaya hak kazandı. Odamız böylece uluslararası alanda bir ödül daha alma başarısı gösterdi. Bu ödülü alan Türkiye'deki tek Sanayi Odası olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, yalnızca odamızın değil, Konya sanayisinin de bir başarısıdır. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Firmalara 178 milyon lira tutarında enerji tasarrufu imkanı

Konya Sanayi Odası olarak bu zamana kadar 70 firma ve kurumda enerji verimliliği ölçümleri yaptıkları bilgisini de paylaşan Başkan Büyükeğen, şunları söyledi: "KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçirdiğimiz Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımız ile bu zamana kadar 70 firma ve kuruma ait 111 lokasyonda enerji etüt çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız bu ölçümlerle firmalarımıza, 178 milyon lira tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 7 bin 48 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. Etüt çalışmalarımızla firmalarımızın hem enerjilerini daha verimli kullanmalarına imkan sağlıyor, hem de yeşil dönüşüm süreçlerine katkı veriyoruz." - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Sanayi Odası'na Uluslararası Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
19:48 Atina’da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
19:39 Beşiktaş’ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
19:31 Fidan’dan Guterres’e Suriye Görüşmesi Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi
19:25 Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu
19:20 İBB önünde ’azmanbüs’ protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor
19:02 NATO’dan Esad çıkışı: İran ve Rusya’yı suçladılar NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar
19:00 Suriye’de muhalifler, askerler için genel af ilan etti Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 15:22:56. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Sanayi Odası'na Uluslararası Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.