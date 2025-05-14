Konyaaltı\'nda Üretici Pazarı Kuruldu, Çiftçiler Günü Kutlandı

Konyaaltı Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla HayatPark'ta 'Üretici Pazarı' kurarak yerel üreticileri vatandaşlarla buluşturdu. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Biz burada hem üreticiyi destekliyoruz hem de halkımızın direkt olarak ilk elden ürünler tüketmesine yardımcı oluyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla HayatPark'ta 'Üretici Pazarı' kurdu. HayatPark'ta kurulan 'Üretici Pazarı'nda yerel üreticilerin el emeği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluştu. Bölgeye özgü Çandır fasulyesi, Doyran patlıcanı gibi yerel lezzetlerin yanı sıra çeşitli sebze, meyve ve yöresel ürünlerin yer aldığı pazarda hem üretime destek verildi hem de sağlıklı gıdaya erişim kolaylaştı. Pazarı ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilere karanfil verdi. Öte yandan, Başkan Kotan'ın pazar ziyaretine; 22'nci Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

35 çiftçi tezgah açtı

Üretici Pazarı'nı ziyaret eden Başkan Kotan, hem üreticiyle hem de vatandaşlarla sohbet etti. Yaklaşık 35 çiftçinin tezgah açtığını kaydeden Başkan Kotan, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla üreticilerimizle tüketicilerimizi buluşturan bir etkinlikte HayatPark'ta bir araya geldik. Üretici Pazarı'mızda yaklaşık 35 çiftçimiz, ürünlerini satışa sundu. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Görev süreleri boyunca çiftçilerle halkı buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Kotan, "Ülke olarak gıda sorunu yaşıyoruz ve bu konu bizim için çok önemli. Bu yüzden çiftçilerimizin desteklenmesi ve teşvik edilmesini önemsiyoruz. Konyaaltı'mızda, Antalya'mızda ve Türkiye'mizde emek veren tüm çiftçilerin gününü kutluyorum" dedi. - ANTALYA