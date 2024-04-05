Kooperatif ana sözleşmesine sonradan kurucu ortak eklenmek istenilmesi halinde bu kurucuların tamamının düzeltme beyanını ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalaması gerekecek.
Ticaret Bakanlığının "Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları için faaliyet konularına göre çalışma bölgeleri ve asgari kurucu ortak sayıları ile kuruluş ve ana sözleşme değişikliği izin işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğde yapılan değişiklikle, düzeltme beyanıyla kooperatife kurucu ortak eklenmesinin istenilmesi halinde eklenen kurucuların tamamının düzeltme beyanını ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalaması zorunluluğu getirildi.
Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri için büyükşehir olan illerde tamamı bir çalışma bölgesi oluşturan ilçeler listesine, Aydın'ın Köşk, Eskişehir'in Seyitgazi, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit, Nurhak, Konya'nın Altınekin, Akören, Derbent, Malatya'nın Kale, Yazıhan, Arguvan, Mardin'in Mazıdağı ve Ordu'nun Gülyalı ilçeleri eklendi.
Son Dakika › Ekonomi › Kooperatif Ana Sözleşmesine Kurucu Ortak Eklenmesi İçin İmza Zorunluluğu Getirildi - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu kapsamında 330 bin 325 açık iş tespit edildiğini açıkladı. Araştırmada en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekler belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı Irak ziyaretinin siyasi, diplomatik ve güvenlik konularının yanı sıra ekonomik boyutlarıyla da ilişkilere yön vermesi ve yeni projelere kapı açması beklenirken iş dünyası temaslardan çıkacak sonuçlara odaklandı.
Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) 5 ile 14 Nisan tarihleri arasındaki farklı yönlere toplam 41 seferinin biletleri tükendi. Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kalırken, Yüksek Hızlı Tren seferlerindeki bayram yoğunluğu dikkat çekiyor. Bilet rezervasyonunu Ramazan Bayramı'na yakın tarihlerde yapmak isteyen vatandaşların bilet bulamadığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?