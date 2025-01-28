Kooperatifler İhracatta Hızlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kooperatifler İhracatta Hızlanacak

Ticaret Bakanı Bolat, kooperatiflerin ihracatını artırmayı hedefliyor, 2025 Kooperatifler Yılı ilan edildi.

28.01.2025 12:35
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kooperatifler geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar ve döviz kazandırdılar. Biz kooperatiflerimizin daha fazla ihracata yönelmelerini hibe desteklerimizle ihracat konusunda daha da özendireceğiz" dedi.

Dünyada kooperatif işletmelere dikkat çekmesi ve kooperatifler eliyle topyekun bir ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanması hedefiyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2025 yılı 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edildi. Bu çerçevede TOBB ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla

'Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni' düzenlendi.

Program çerçevede bir konuşma gerçekleştiren Bakan Bolat, BM'nin 2025 yılını 'Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar' sloganıyla 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan ettiğini hatırlatarak, "Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı olarak, bu önemli gelişmeyi bir fırsat bildik. ve başta Tarım ve Orman Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği gibi bütün paydaşlarımızla ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi yolunda çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

"2025 yılının Kooperatifler Yılı olması vesilesiyle, üniversitelerimizde okullarımızda yoğun çalışmalar yapacağız"

Türkiye genelinde yaklaşık 49 bin kooperatif bulunduğu bilgisini paylaşan Bakan Bolat, bununla birlikte 6 milyonu aşan kooperatif ortağının yaklaşık 4,5 milyonun verilerinin Kooperatifler Bilgi Sistemi'nde (KOOPBİS) başarıyla aktarıldığını paylaştı. Bolat, "Bu çerçevede 2025 yılının Kooperatifler Yılı olması vesilesiyle önemli çalışmalar yapacağız. Bunlar arasında farkındalık, bilgilendirme ve algı seçiciliğini arttırmak amacıyla üniversitelerimizde, okullarımızda yoğun çalışmalar yapacağız. Medyada çeşitli etkinlikler tertip edeceğiz. Görsel ve işitsel medya faaliyetleri yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızla işbirliği halinde hatıra ormanları kuracağız. ve Erzurum'da inşallah bu yıl içinde '6'ıncı Türkiye Kooperatifler Fuarı'nı düzenleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatan Bolat, protokol çerçevesinde kadınların kooperatifler aracılığı ile ekonomik hayattaki yerini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

"2020'den bu yana uygulanan program kapsamında 740 Kadın Kooperatifine hibe destekleri verildi"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığınca kadın kooperatifleri desteklenmesi konusunda KOOP-DES kapsamında hibe desteklerini vermeye devam ettiklerini belirterek, "2020'den bu yana uygulanan program kapsamında 740 Kadın Kooperatifine hibe desteklerini sağlamış bulunuyoruz. Makine ekipman demirbaşı alımında 400 bin liraya yükselttiğimiz hibe desteğimiz ve fuarlara, sergilere katılımda 60 bin liraya yükselttiğimiz hibe desteğimiz var. Ayrıca 2 personel için 1 yıl boyunca 408 bin liraya kadar da istihdam desteklemek amaçlı hibe desteğimiz bulunmaktadır. İnşallah bu Kadın Kooperatiflerine desteklerimiz 2025 yılında da devam edecektir. Bu konuda bütçemizi ayırmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Tarımsal üretim alanındaki kooperatifleşmenin arttırılması fahiş fiyatla mücadelede önemli bir katkı vermekte"

Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat artışları karşısında bütün bakanlıklarla birlikte mücadele verdiklerini ve bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan önemli tabii destekler aldıklarını dile getiren Bolat, "Tarımsal üretim ve gıda üretimi alanındaki kooperatifleşmenin arttırılması aslında fahiş fiyatla mücadelede de çok önemli bir katkı verecektir ve vermektedir. Uzun vadede gıda arz ve tedarik sistemimiz hem güvence altına alınacak hem üreticinin hem de tüketicinin menfaatleri kooperatifçiliğin de katkılarıyla sağlanabilecektir" şeklinde konuştu.

Bolat, enerji alanında Ticaret Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin sanayi sitelerinde daha yaygın ve etkin hale gelmesi için de çalışmalar sürdürdüklerinin altını çizdi.

"Ev ve kira sorununu çözmede yapı kooperatifçiliği daha başarılı olmalı"

Yapı kooperatifçiliğinin uygulama ve imaj bakımından güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, "Kira sorununu çözmede ve kirada oturan vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağlamada yapı kooperatifçiliği daha başarılı olmalıdır. Bu konuda daha fazla güçlendirmemiz gerektiği açıktır. Sigorta kooperatiflerinin de etkin hale gelmesi ekonomik kaynaklarımızın verimli kullanılması açısından önem taşımaktadır. Sosyal kooperatiflerin bazında ülkemizde mevzuat kazandırılması ve yaygınlaştırılması için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"2024 yılında kooperatifler 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar ve döviz kazandırdılar"

Kooperatiflerin dış ticarette de daha fazla aktif olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Bolat, "2019'da kooperatiflerimiz 61 milyon dolar ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırırlarken geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar ve döviz kazandırdılar. Biz kooperatiflerimizin daha fazla ihracatı yönelmelerini hibe desteklerimizle ihracat konusunda daha da özendireceğiz" dedi.

Program, açılış konuşmalarının arından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a plaket takdimi ve kooperatiflerce oluşturan ve gıda ürünlerinin yer aldığı kooperatif sepetinin hediye edilmesiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Enerji, Tarım, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kooperatifler İhracatta Hızlanacak - Son Dakika

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