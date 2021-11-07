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Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor - Son Dakika

Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor

07.11.2021 11:47
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da Çobankaya mevkisinde bulunan orman köşkleri, aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla yılbaşını dolu geçirecek.

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da Çobankaya mevkisinde bulunan orman köşkleri, aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla yılbaşını dolu geçirecek. İzole bir yılbaşı geçirmek isteyen tatilcilerin gecelik ödeyeceği ücret ise 3 bin 500 ile 7 bin 500 TL arasında olacak.

Oteller Bölgesi'ne 700 metre uzaklıktaki çam ormanı içerisinde yer alan 22 köşk, doğal güzelliği ve temiz havasıyla her yıl yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Çobankaya mevkisinde bulunan Karinna Orman Köşkleri, yaklaşan yılbaşı öncesi erken rezervasyonlarla dolmak üzere. Doğal güzelliği ve oksijeni ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bungalov tarzı evler, bu yılbaşında da tercihlerin başında geliyor. Covid-19 sebebiyle izole bir yılbaşı tatili geçirmek isteyen misafirler, yılbaşına yaklaşık 2 ay olmasına rağmen rezervasyon telaşına başladı.

"Covid'ten uzak izole bir yılbaşı tatili geçirmek isteyenlerin ilk tercihi"

Orman köşklerinin doğal güzelliği ve temiz havasıyla yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğini anlatan Karinna Otel ve Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, tesisin kayak merkezinde olması, İstanbul, İzmir ve Bursa'ya yakın konumu sebebiyle misafirlerin ilgisini çektiğini belirtti. Türk, "Çam ağaçları arasında doğadaki yüzlerce farklı renk tonunu görmek ve temiz oksijeni hissetmek isteyen misafirlerimizi büyük bir mutlulukla burada ağırlıyoruz. Özellikle Covid-19 salgını sebebiyle bireysel ve izole tatil anlayışı oldukça gelişti. İnsanlar artık bu tarz bungalov evlerde, kalabalıktan uzak bir tatil tercih ediyor. Önümüzde yaklaşan yılbaşı tatili var, yılbaşında da misafirlerimizin ilk tercihi izole bir hayatın olduğu orman köşklerimiz olacaktır" dedi.

"Yılbaşı gecesini orman köşklerinde geçirmenin bedeli 3 bin 500 ila 7 bin 500 TL arasında değişiyor"

Yılbaşına yaklaşık 2 ay olmasına rağmen erken rezervasyonların başladığını belirten Harbi Türk, "Telefonlarımız susmuyor diyebiliriz. Bu kadar erken rezervasyon beklemiyorduk. Şuanda köşklerimizin yüzde 80'i rezerve edilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde tüm köşklerimizin satışını tamamlamış olacağız. Yılbaşı gecesi orman köşklerimizin fiyatları, köşk büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. Bu köşklerimizin gecelik fiyatları ise 3 bin 500 ila 7 bin 500 TL arasında değişiyor. En büyük köşkümüz de 6-8 kişi konaklayabiliyor. Tüm misafirlerimizi buradan mutlu ve memnun bir şekilde uğurluyoruz." diye konuştu. - BURSA

Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor
Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor

Türk Lirası, Koronavirüs, Çobankaya, Yılbaşı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koronadan kaçanlar bu köşklerde izole oluyor - Son Dakika Ekonomi


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