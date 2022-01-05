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KOSGEB'ten, nitelikli genç istihdamına destek - Son Dakika

KOSGEB'ten, nitelikli genç istihdamına destek

05.01.2022 15:52
KOSGEB'ten, nitelikli genç istihdamına destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere (MKİ), istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere (MKİ), istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verecek.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KOSGEB MKİ Hızlı Destek Programı'nın, iş dünyasının kalifiye personel sorununa çözüm olacağını belirterek, sağlanan desteklerin önemine dikkati çekti. Yapılan açıklamaya göre, KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında, son 12 ayda çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek verileceğini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, söz konusu desteğin işletmelerdeki nitelikli istihdamı artıracağını vurguladı.

Özellikle KOBİ vasfındaki işletmelerin, ihtiyaç duydukları nitelikli personeli çalıştırmaları açısından program kapsamında alacakları desteğin önemli bir fırsat olacağını kaydeden Başkan Yücelik, "Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojilere, yeni üretim ve pazarlama metotlarına ayak uydurmak zorunda olan firmalarımızın KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'na dahil olmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda üyelerimiz Odamızda faaliyet gösteren KOSGEB temsilcilik ofisimizden de detaylı bilgi alabilirler" diye konuştu.

KOSGEB - mikro ve küçük işletmelere (mki) hızlı destek programı ise şöyle:

"Desteğin amacı: KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.

Destek kapsamı: İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ'lere: 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin "12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü", "Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması" şartıyla yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecek.

İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel "yeni" kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek.

Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek. Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek.

Başvuru şartları: Destekten yararlanabilecek MKİ'lerin sektörleri; Program Bilgilendirme Sayfasında yayınlanıyor. Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacak.

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar: Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalı. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda MKİ'de çalışmıyor olmalı. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A'lı prim günü sayısı 180'den fazla olmamalı. 1981 ve sonrası doğumlu olmalı. Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

Başvuru yeri: Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki "E-Hizmetler" menüsünden "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu" alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır. Program başvuruları 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022'dir.

Geri ödeme: Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla; MKİ'ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödenecek. Detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresindeki Program Bilgilendirme Sayfasından ve ETSO KOSGEB Temsilciliğimizden alınabilecek." - ERZURUM

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Koronavirüs, Üniversite, İstihdam, Kosgep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'ten, nitelikli genç istihdamına destek - Son Dakika Ekonomi


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