 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aralıkta kredi kartı faizlerinde değişiklik yok - Son Dakika

Aralıkta kredi kartı faizlerinde değişiklik yok

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 40'a çıkarmasının ardından kredi kartı faiz oranlarının da artması bekleniyordu. Ancak kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16'da sabit kaldı. Bu nedenle aralık ayında kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacak.

23.11.2023 - 14:11,  Güncelleme: 15:01
Abone Ol

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisinin üzerinde bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardı. Bu adımın ardından kredi kartı faizlerinin de yükselmesi bekleniyordu. Ancak Merkez Bankası sürpriz bir kararla kredi kartında faizi sabit bıraktı.

REFERANS FAİZ ORANI SABİT KALDI

Normal şartlarda kredi kartı ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine bağlı olarak değişiyordu. Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16'da sabit kaldı. Bu nedenle kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında aralıkta değişiklik olmayacak.

KREDİ KARTI FAİZLERİ YILBAŞINA KADAR DEĞİŞMEYECEK

Yüzde 3,16'lık faiz oranı aralık ayı boyunca da geçerli olacak. Merkez Bankası bir sonraki toplantıda faize karar verecek. Yani yeni yıla kadar kredi kartı faiz oranları değişmeyecek.

İSKONTO ORANI DA SABİT KALDI

Öte yandan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu

Kredi kartı faiz oranları aralıkta sabit kalacak

Güncel kredi kartı faiz oranları şöyle:

  • Referans faiz oranı: %3,11
  • Akdi faiz oranı (Alışveriş ve nakit çekim faizi): %3,66
  • Gecikme faizi: 3,96
  • Nakit çekim faiz oranı: %4,42
  • Nakit çekim aylık gecikme faizi: %4,72

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aralıkta kredi kartı faizlerinde değişiklik yok - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde
14:36 Seda Sayan genç görünmek için yüzüne sünnet derisinden elde edilen sıvıyı enjekte ettirdi
14:29 İngilizler'e göre Türkiye, EURO 2024'te ölüm grubuna düştü! İşte rakiplerimiz
14:18 Netflix ve Apple TV Yıldızı Kevin Muñoz işkence ile öldürüldü
14:11 Aralıkta kredi kartı faizlerinde değişiklik yok
13:57 Merkez Bankası faizi beklentinin üzerinde artırarak yüzde 40'a çıkardı
13:54 Lübnan'da kritik zirve! Hizbullah lideriyle görüşen İranlı bakan ateşkesi askıya alan İsrail'i tehdit etti
13:52 Baykar'dan hard disk çalarken yakalanan stajyer, sorguda öttü
13:38 Netanyahu, ateşkes öncesi Mossad'a Hamas liderlerini "Gördüğünüz yerde öldürün" talimatı verdi
12:56 Anket sonuçlarına vurgu yapan Tunç Soyer başkaldırdı: Bir dönem daha hak ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 15:20:40. #1.13#
SON DAKİKA: Aralıkta kredi kartı faizlerinde değişiklik yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement