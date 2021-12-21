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Kripto para eğitim turnesi Türkiye'yi dolaşacak - Son Dakika

Kripto para eğitim turnesi Türkiye'yi dolaşacak

21.12.2021 09:55
Kripto para eğitim turnesi Türkiye'yi dolaşacak

Kripto para borsası ICRYPEX'in düzenlediği "Ali Perşembe ile Teknik Analiz ve Trading Konuşmaları" eğitim turnesinin 2022 programı belli oldu.

Kripto para borsası ICRYPEX'in düzenlediği "Ali Perşembe ile Teknik Analiz ve Trading Konuşmaları" eğitim turnesinin 2022 programı belli oldu. Her ay farklı şehirde gerçekleşecek turne kapsamında sırasıyla Bursa, Antalya, Konya, Diyarbakır ve Ankara ziyaret edilecek. Kripto para yatırımcılarının ücretsiz katılım sağlayabileceği eğitimlere ayrıca birçok noktada ICRYPEX yöneticileri de eşlik edecek. Etkinlikte yatırımcılara teknik analiz, trading ve yatırımcı davranışları eğitimi verilecek.

Son dönemin en çok ilgi gören yatırım araçlarından kripto paralar birçok yeni yatırımcının ekosisteme dahil olmasını sağladı. Mikro yatırımcıların adım atmasıyla kripto paralara ilişkin okuryazarlığın önemi de arttı. Temel finansal terimlere hakim olmanın dışında teknik analiz ve trading bilgisi yatırımcılar için büyük değer taşıyor. Başta kripto para yatırımcıları olmak üzere ekonomi yatırımcılarına odaklanan "Ali Perşembe ile Teknik Analiz ve Trading Konuşmaları" eğitim serisi sürüyor. 2 Ekim'de İstanbul'da başlayan ve ardından İzmir'de devam eden eğitim serisi geçtiğimiz hafta sonu Adana'da gerçekleşti. Yatırımcılarla bir araya gelen Teknik Analiz, Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Uzmanı Ali Perşembe, kripto para piyasalarının mevcut durumu, yatırımcı davranışları ve trading teknikleri konusunda bilgi verdi. Sheraton Grand Adana Hotel'de gerçekleşen eğitime 150'in üzerinde kripto para yatırımcısı katılım sağladı.

HEDEFİMİZ 2022 YILI İLE TÜM YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELMEK

Kripto para borsası ICRYPEX'in düzenlediği eğitim turnesi hakkında konuşan Teknik Analiz, Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Uzmanı Ali Perşembe, "Türkiye olarak kripto paraya en çok ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyoruz. İlginin bu denli yüksek olduğu bir ortamda kripto para okuryazarlığı da büyük önem taşıyor. ICRYPEX ile ekim ayında İstanbul'da başlayan turne İzmir ve geçtiğimiz hafta sonu Adana ile 2021 macerasını tamamladı. 2022 yılında ise mayıs ayına kadar 5 ayrı şehir 5 ayrı eğitim gerçekleştireceğiz. Kripto para dünyası sadece büyük şehirlere endeksli bir dünya değil. ICRYPEX ekibi bunun farkında olarak turneyi Türkiye'nin birçok farklı bölgesindeki farklı şehirlere taşıdı. Ülkemizin her bölgesinden yatırımcılara dokunabilmek için bu turne çok büyük bir adım oldu. 15 Ocak itibarıyla Bursa'da başlayacağımız 2022 programında Antalya, Konya, Diyarbakır ve Ankara'da olacağız. Yatırım dünyasında her yeni bilgi, yeni bir yatırımcı kasının gelişmesine olanak sağlar. Gelişen her kas ise daha iyi yatırımlara etki eder. Bu bağlamda gerçekleştireceğimiz programlara kripto para okuryazarı olmak isteyen yeni yatırımcıları ve yatırımcı davranışlarını geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

2022 turnesi ile ilgili konuşan ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "Kripto para piyasalarına olan ilgi her geçen gün farklı yatırımcı boyutlarında artıyor. Bu artışın niceliği kadar niteliği de büyük önem taşıyor. Terimlere hakim, kripto para okuryazarlığında bilgili, yatırımcı davranışlarını uygulayan yatırımcıların piyasaya girmesi nitelikli bir değer oluşturuyor. ICRYPEX olarak biz piyasaya fayda sağlayacak her adımı destekliyoruz. Geçtiğimiz sene Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda gerçekleştirdiğimiz Kripto Fest 2021 başta olmak üzere birçok çalışmaya imza attık. Her gün sosyal medya ve YouTube kanallarımız aracılığı ile piyasa hakkında güncel bilgileri yatırımcılarla paylaşıyoruz. Yatırım dünyasında önemli bir konuma sahip Ali Perşembe ile ekim ayında İstanbul'da başlayan eğitim turnemizi Türkiye'nin her bölgesine yayma amacındayız. 2022 yılında Ali Hocamız ile yine birçok şehirde kripto para okuryazarlığı üzerine eğitimler gerçekleştireceğiz. Hem yeni hem de deneyimli yatırımcıların katılım sağlayabileceği bu etkinlikleri ücretsiz olarak sunuyoruz. Her işlemin daha nitelikli olmasına katkı sağlayacak bu eğitim serisine yatırımcıları bekliyoruz" dedi.

2022 EĞİTİM TURNESİ PROGRAMI

15 Ocak 2022- Bursa

12 Şubat 2022- Antalya

12 Mart 2022- Konya

9 Nisan 2022- Diyarbakır

14 Mayıs 2022- Ankara


Kripto para eğitim turnesi Türkiye'yi dolaşacak
Kripto para eğitim turnesi Türkiye'yi dolaşacak

Yatırımcı, Antalya, Türkiye, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kripto para eğitim turnesi Türkiye'yi dolaşacak - Son Dakika Ekonomi


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