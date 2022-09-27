Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı - Son Dakika
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Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı

27.09.2022 16:02

Son bir haftanın en yüksek seviyesine çıkan kripto piyasasının en yüksek hacimli parası olan Bitcoin, 20 bin doları aştı. Bitcoin'de değer kazancı yüzde 5'in üzerine çıkarken Ethereum da benzer bir artışla yüzde 7 değerlendi.

Kripto para borsalarında en çok işlem yapılan sanal para birimi Bitcoin, 27 Eylül tarihi itibari ile yükselişe geçerek son bir haftanın en iyi ivmesini yakaladı. Küresel hisse senedi ve değerli metal fiyatlarındaki toparlanma dijital paralarda yükselişlerin gözlenmesini sağladı.

20 BİN DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dolarda yaşanan yükselmenin yavaşlamasına bağlı olarak küresel hisse senetleri ve değerli metal fiyatlarındaki iyileşmeler kripto paraların yükselişe geçmesine yol açtı. Bitcoin, 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükseliş son bir haftanın en iyi sıçraması olarak değerlendirildi. Kripto para, 27 Eylül tarihinde 20 bin 332 dolardan değerlenirken bir önceki güne göre 6,50 oranında artış yaşadı.

ETHEREUM DA 1389 DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Değerli dijital para birimlerinden biri olan Ethereum da değer kaydetti. Fiyatı yüzde 7 civarında artarak 1.389,75 dolar seviyelerine yükseldi. Kripto para piyasalarının küresel merkez bankalarının para politikalarını takip etmeye devam ettiklerini söyleyen analistler dijital para borsalarının ABD hisse senedi piyasaları ile yüksek korelasyon içinde hareket ettiklerini belirttiler.

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Kripto Para, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı - Son Dakika
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