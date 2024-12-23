Kron Teknoloji'ye Yeni Co-CEO'lar Atandı

Ekonomi

Kron Teknoloji'de Eş Üst Yönetici (Co-CEO) görevine, Ayşe Yenel ve Zeynep Yenel Onursal getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik yazılımları alanında öne çıkan teknoloji şirketi Kron Teknoloji'nin üst yönetim yapısında önemli bir değişikliğe gidildi.

Kron Teknoloji'de genel müdür olarak görev yapan Mete Sansal, 16 yıllık başarılı kariyerinin ardından görevini devretti. Sansal'ın yerine Co-CEO olarak atanan Ayşe Yenel ve Zeynep Yenel Onursal, şirketin liderlik koltuğuna geçti.

Kron Teknoloji Yönetim Kurulunun görüşlerine yer verilen açıklamada, "Ayşe Yenel ve Zeynep Yenel Onursal'ın küresel iş tecrübeleri, liderlik vizyonları ve güçlü stratejik bakış açılarıyla, bu yeni dönemde şirketin inovasyon odaklı büyümesine öncülük edeceklerine inancımız tam. 2024'te gerçekleştirdiğimiz ürün ve insan gücü yatırımları, 2025 ve sonrası için koyduğumuz büyük hedeflerin temelini oluşturmakta." ifadeleri kullanıldı.

Kron Tekonoloji'de yeni bir dönemin başlangıcını işaret eden üst yönetimdeki bu değişim, şirketin küresel büyüme hedeflerine yönelik kararlılığını yansıtıyor.

Lehigh Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olmasının ardından kariyerine 1999'da JP Morgan Chase Bankası'nda stratejik planlama ve kredi analitiği alanında başlayan Ayşe Yenel, 2004'te HSBC Türkiye'de kredi ve risk yönetimi, iş stratejisi ve bireysel bankacılık alanlarında farklı üst düzey pozisyonlarda görev yaptı. 2017'de HSBC Türkiye'de Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine yükselen Yenel, aynı dönemde HSBC Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. 2023'te Kron Teknoloji'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı olarak katılan Yenel, şirketin stratejik büyüme ve yenilik hedeflerine yönelik çalışmalarda kritik roller üstlendi.

Pennsylvania Üniversitesi, Wharton School Finans Bölümü mezunu Zeynep Yenel Onursal, kariyerine 2007'de Goldman Sachs'te yatırım bankacılığıyla başladı. Burada, finansman ve krediler, alım-satım işlemleri ve özel sermaye fonları gibi alanlarda New York ve Londra'da başkan yardımcısı olarak görev yapmasının ardından 2016'da Goldman Sachs Türkiye Ülke Başkanı ve Yönetici Direktörü olarak atanan Onursal, 2023'te bu görevinden ayrılarak Kron Tehnoloji'ye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. Onursal, aynı zamanda Ak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi, American Turkish Society (ATS) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi olarak görev alıyor.