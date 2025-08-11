KTO'dan KOBİ'lere Finansman Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KTO'dan KOBİ'lere Finansman Çağrısı

KTO\'dan KOBİ\'lere Finansman Çağrısı
11.08.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTO Başkanı Öztürk, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

KTO'da 'Yeni Üyelerle Tanışma ve İstişare Toplantısı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi. KTO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk'ün başkanlık ettiği toplantıda; KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahrettin Doğru, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahreddin Özkul, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Gürbüz de yer aldı. KTO'ya Temmuz ayında yeni kayıt yaptıran üyelerin yer aldığı toplantıda, KTO'nun ve iştiraklerinin faaliyetleri ile güncel ekonomik gelişmeler hakkında bilgiler verilirken, üyelerin sorunları ve beklentileri hakkında istişarelerde bulunuldu.

"Üyelerin düşüncelerini önemsiyoruz"

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Odası olarak, üyelerin ve Konya iş aleminin sorunlarını, görüşlerini ve fikirlerini çok önemsediklerini belirtti. Bu nedenle, her fırsatta üyelerle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Öztürk; "Bu doğrultuda, yeni üyelerimizi dinlemek, sorunlarınızı, önerilerinizi değerlendirmek üzere bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

"İş alemimize destek oluyoruz"

Konya Ticaret Odası'nın oldukça köklü bir kuruluş olduğunu ve 1882 yılından bu yana hizmetlerini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Öztürk, KTO'nun yasal hizmetlerin yanında; Konya'nın küresel rekabet gücünü artıracak pek çok çalışmaya imza attığını dile getirdi. Bu anlamda yapılan hizmetlere kısaca değinen Başkan Öztürk, "İhracatı artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. e-Oda ve mobil hizmetlerle işlemleri hızlandırıyor ve kolaylaştırıyoruz. İkili iş görüşmeleri ve yurt dışı fuar organizasyonları ile iş alemimize destek oluyoruz. Sektörel analizler, ülke raporları ve uluslararası heyetlerle iş birliği programları gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yarınlarımız için çalışıyoruz"

Konya Ticaret Odası'nın aynı zamanda eğitimden sağlığa, teknolojiden hukuk sistemine kadar geniş bir alanda şehrin gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Öztürk; şunları söyledi: "Bünyemizdeki güçlü iştiraklerimizle birlikte büyük bir ekosisteme hizmet ediyoruz. KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, KTO Karatay Üniversitesi, Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK), KTO Uluslararası Fuar Merkezi, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KTOTAM), Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırma Merkezi (KOSAM), Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), KTO Karatay Üniversitesi Uçuş Akademisi (KARFA) ile büyük bir hizmet ağımız var. Bu yapılarla sadece bugünü değil; Konya'mızın yarınlarını da inşa ediyoruz."

"Reel sektörün önü açılmalı"

Genel ekonomik gelişmeler ve Konya özelinde değerlendirmelerde bulunan Başkan Öztürk, eflasyonla mücadelenin sürdüğünü söyledi. Bu konuda yürütülen parasal sıkılaştırma politikasının meyvesini verdiğini ve dezenflasyonun sürdüğünü belirten Başkan Öztürk; "Global ölçekte yeni bir zorluk yaşanmazsa, ülkemiz ekonomisindeki iyimser tablonun devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. Başkan Öztürk şöyle devam etti: "Özellikle tekstil-hazır giyim, deri-ayakkabı ve mobilya başta olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı diye düşünüyorum. Bu konuyu da her fırsatta ve çeşitli platformlarda dile getiriyoruz. Dolayısı ile reel sektörün önünü açacak ek politikalar geliştirilmesi en büyük temennimiz."

"Konya önemli bir aktör oldu"

Genel ekonomik tablo içerisinde Konya'nın Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı grafiği sergilediğinin altını çizen Başkan Öztürk, "Şehrimiz özellikle ihracat konusunda adeta başarı hikayesi yazıyor diyebilirim. 2001 yılında 100 milyon dolar olan ihracatımız, 2024 itibariyle 3,5 milyar dolara ulaştı. Başta otomotiv yedek parça, savunma sanayi, makine, tarım ve tarıma dayalı endüstri olmak üzere 70'ten fazla sektörde etkin olan şehrimiz, ulusal ve uluslararası pazarlarda güçlü bir aktör haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"İş alemimizle çalışmaya devam edeceğiz"

Konya'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, "Biz elbette bu başarıyı yeterli görmüyoruz. Çünkü şehrimizin potansiyelini, neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Bu anlamda Konya Ticaret Odası olarak; daha fazla üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve şehrimizi daha ileri taşımak adına iş alemimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü toplantımız da bu vizyonun bir yansıması diye düşünüyorum. Şehrimiz ekonomisini el birliğiyle daha iyi yerlere getirmek bizim elimizde. Bu dönemde ilimizde artan işletme sayısı, ekonomimizin büyümeye devam edeceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Birlikte büyüyeceğiz"

Birlik, beraberlik ve istişare kültürünün önemine vurgu yapan Başkan Öztürk, "Sizlerin görüşleri bizim için oldukça kıymetli. Bu şehir, bu memleket hepimizin. Biz de Konya Ticaret Odası olarak sizlerle büyük bir aileyiz. Hem sizlerle bu aileyi hep birlikte büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz hem de şehrimizi birlikte kalkındıracağız" dedi. Konuşmanın ardından sözü KTO üyelerine veren Başkan Öztürk, üyelerin sorunlarını ve beklentilerini dinledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuk Öztürk, Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Finans, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTO'dan KOBİ'lere Finansman Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi

12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
17:45
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 12:55:40. #7.11#
SON DAKİKA: KTO'dan KOBİ'lere Finansman Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.