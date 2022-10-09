KTO Meclisi 2018-2022 dönemi son toplantısını yaptı

Konya Ticaret Odası (KTO)'nda 2018-2022 döneminin son meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Sözlerine Meclise teşekkür ederek başlayan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "Meslek Komiteleri seçimlerimizi 12 Kasım 2022 Cumartesi günü Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezimizde gerçekleştireceğiz. Son Meclis toplantımız ile 2018 Nisan ayından beri birlik ve beraberlik içinde çalıştığımız bir dönemi bitirip yeni dönem için çalışmalarımıza başlayacağız. Meclisimizde, Meslek Komitelerimizde, Meclis Başkanlık Divanımızda, Komisyonlarımızda ve TOBB Delegeliğinde yer alan her bir arkadaşıma Odamız için, şehrimiz için, ülkemiz için yaptığı çalışmalardan dolayı en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Bu çatı altında görev yaparken Konya Ticaret Odası'nın 25 bin üyesinin sorumluluğunu üzerimize aldığımız bilinci ile birbirimizle kardeşlik hukuku ile bağlı olarak birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden yolumuza devam ettik" dedi.

Başkan Öztürk, "Türkiye çok zor süreçlerden geçti ve geçmeye devam edecek. Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği bu güzel coğrafyada yaşamanın bedelini ödedik ve ödemeye devam edeceğiz. Buna rağmen ülkemiz zor dönemlerden geçerken Oda olarak çalışmaktan taviz vermeyeceğimizi hedeflerimizi daha ileriye taşıyacağımızı ifade ettik. Bu süreçte üyelerimizle iletişime büyük önem verdik. Komite istişare toplantılarımızla, sektör istişare toplantılarımızla, ziyaretlerimizle, mesleki dernek ve kuruluşlarla düzenlediğimiz müşterek programlarla tüm üyelerimize ulaşmaya çalışarak, sorunlarını, sıkıntılarını dinledik, talep ve önerilerini aldık" diye konuştu.

Konuşmasına "Makroekonomik Göstergelerle Konya/Konya Ticaret Odası Faaliyetleri, İştirakleri konulu sunumla devam eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "2010 ve sonrasında Konya; gayri safi yurt içi hasıla, ihracat, sanayi istihdam gibi birçok parametrede Türkiye ortalamasının üstünde büyüyerek ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayan bir şehir olmuştur. Odamız çatısı altında kurulan iştiraklerimizle ve yürüttüğümüz projelerle, 2010 yılından itibaren Konya ekonomisinin gelişimine sunduğumuz katkının gururunu yaşıyoruz. Bu eserlerimizin şehrimize ve ülkemize kazandırılmasında öncelikle rızkını bizimle paylaşan 25 bine yakın üyemize teşekkür ediyorum. Bu dönemde yapmış oldukları görevle, Konya Ticaret Odası'nın adının yazdığı tüm iştirakler Meclis ve Meslek Komiteleri Üyelerimizin eseridir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz de gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. İştiraklerimizin en hızlı bir şekilde hizmete girmesi için işin başında durdular. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'de ilk defa olarak Odamıza özgü oluşturduğumuz bir sistemle kendi ekonomisine sahip, kendi teknolojisini ve fikrini üreten, kendi beşeri gücünü oluşturan bir kurum olma hedefimizde almış olduğumuz mesafeyi daha da ileri taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Sözlerini "Kuruluşundan bugüne kadar Konya Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı olarak hizmet etmiş, Mecliste, Komitelerde, Yönetim Kurulu'nda görev yapmış herkese teşekkür ediyorum" diyerek tamamlayan Öztürk, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KONYA