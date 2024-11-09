Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması

Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı sonu ziyaretçi hedefini 61 milyon olarak revize ettiklerini anımsatarak, bu rakamın da aşılacağını bildirdi.

Ersoy, Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muratpaşa 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlunun evinde yaralı halde bulunmasına değinerek, olayın üzücü olduğunu ifade etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kongrelerin hem ilçe teşkilatına taze bir soluk getirmek hem de Antalya'nın geleceğine dair yeni hedefler belirlemek için önemli olduğunu belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gücünü dünyaya gösteren, il teşkilatlarından genel merkeze kadar her bir üyesiyle Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıyan bir ekip olduklarını kaydetti.

Turizmde Türkiye'yi bir dünya markası yaptıklarını ve Antalya'yı hak ettiği zirveye çıkardıklarını dile getiren Ersoy, "Artık dünyanın dört bir yanından gelen insanlar, Antalya'nın güzelliklerini, görmek için bu topraklara adım atıyorlar. Bu başarının ardında sizlerin emeği, gayreti ve AK Parti'nin güçlü vizyonu var." dedi.

Bu yıl Antalya'nın ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını anımsatan Ersoy, festivalle Antalya'nın sadece turizmle değil, zengin kültürel mirasıyla da öne çıkmasını sağladıklarını kaydetti. 9 gün boyunca 77'den fazla farklı noktada 285'ten fazla etkinlikle kenti bir kültür merkezi haline getirdiklerini belirten Ersoy, Antalya'nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini tüm dünyaya tanıttıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, göreve geldiği ilk günden itibaren, Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve turizm alanında devrim niteliğinde adımlar attıklarının altını çizdi.

Sadece bugünün Türkiye'sini değil, yarınların da güçlü, lider Türkiye'sini inşa ettiklerini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla çıktığımız bu yolda, milletimize hizmet için emin adımlarla ilerliyoruz. Dün 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyorduk bugün de bizim için değişen bir durum yok. Yine aynısını söylüyoruz, 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar.' Bu inşada teşkilatlarımızın kararlılığı, halkımızın desteği ve birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür. Antalya'mız, tarihin ve doğanın mirası olan güzellikleriyle bu büyük yürüyüşte eşsiz bir yere sahip. Antalya'nın her köşesinde hissedilen kadim medeniyetler bizim dünya sahnesindeki gücümüzün teminatıdır. Biliyorsunuz, 2024 yılı sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize etmiştik. Bu rakamı da inşallah geçeceğiz. Başarı yürüyüşümüz adım adım, hep birlikte sürecek."

Antalya'ya gelen turist sayısı 16 milyonu aştı

Ersoy, vizyoner bir bakış açısı ile ele aldıkları turizm alanında Türkiye'yi deniz, kum, güneş üçgeninden çıkardıklarını, turizmi bir adım daha ileri götürmek için gereken her hamleyi yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Antik kentlerde gece müzeciliğini aktif hale getirdiklerini, sürdürülebilir turizm konusunda önemli adımlar attıklarını anlatan Ersoy, "Ne mutlu ki, tüm bu çabalarımızın karşılığını rakamlarla da alıyoruz. Antalya bu sene turizmde rekorlara imza attı. Yılın 10 ayında Antalya'mıza gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artarak 16 milyonu geçti." dedi.

Bakan Ersoy, tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla bu yıl 34 ülkeden 683 yabancı turizm profesyonelini ve basın mensubunu kentte ağırladıklarını kaydetti.

Antalya'yı anlatan tanıtım filmlerinin 200'e yakın ülkede dijital mecralarda 536 milyondan fazla gösterim ve 274 milyon izlenim elde ettiğini aktaran Ersoy, "Dünyanın merakla takip ettiği Amerika'daki seçim gecesinde, cennet ülkemizi tanıtan videolar yayınlattık. Yayıncı kuruluşlardan bize gelen bilgilere göre, bu reklamlar dünya çapında 500 milyondan fazla kişiye doğrudan ulaştı." diye konuştu.

"Yerel yönetimler görevlerini yerine getirmeli"

Bakanlık olarak kentte önemli yatırımlar yaptıklarını, yerel yönetimlerin de görevlerini yapmasını beklediklerini söyleyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gibi öncelikli görevlerini yerine getirmek yerine uluslararası organizasyonlarda boy göstermeyi tercih edenler de var. Antalya'mızın sorunları ortada, şehrimiz her geçen gün daha fazla olumsuz görüntüye bürünüyor. Bu noktada en büyük görevin düştüğü yer ise tabii ki yerel yönetimler. Yerel yönetimler, bütçelerini turistik gezilere değil hizmete ayırmalı. Biz zaten turizmde amiral gemimiz olan Antalya'mızı tüm dünyaya anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Yerel yönetimler de en kısa sürede üstüne düşenleri yerine getirmeli."

Ersoy, Antalya'yı kültür ve turizmin yükselen yıldızı yapmaya, Türkiye'yi de dünyada hak ettiği yere taşımaya var güçleriyle devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, partinin kongrelerinin bayram havasında geçtiğini belirtti. Milletin umudunun AK Parti olduğunu ancak bunun kendilerini bir rehavete sürüklememesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, birlik ve beraberliği daha da güçlendirerek çalışmaları gerektiğini bildirdi.

AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de AK Parti'li kadroların yer almadığı yerel yönetimlerde hizmet konusunda sıkıntı yaşandığını, kentteki sorunların her geçen gün büyüdüğünü söyledi.