Kurban Bayramı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları açıklandı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları açıklandı

04.06.2023 11:16

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını açıkladı. Yardımcı, Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirterek, fiyatların normal olduğunu söyledi. Ayrıca, aile işletmelerinin desteklenmesiyle fiyat sorununun ortadan kaldırılabileceğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte küçükbaş ve büyükbaş fiyatları merak edilmeye başlandı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendirdi.

CANLI KİLO FİYATI 140-160 TL

Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

"FİYATLAR GEÇEN SENEYİ ARATIYOR"

Yardımcı, "Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.

"KÜÇÜKBAŞ 7-8 BİN TL, BÜYÜKBAŞ 12-15 BİN TL"

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları açıklandı - Son Dakika
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