Kurban Bayramı'nda Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kurban Bayramı'nda Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Rekor Kırdı

13.06.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı boyunca elektrikli araç şarj tüketimi, geçen yıla göre yüzde 201 artarak rekor kırdı.

Kurban Bayramı tatili boyunca elektrikli araç şarj hizmeti kapsamında elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat arttı. Geçen yıl bayram döneminde 3 milyon 600 bin kilovatsaat düzeyinde olan elektrik tüketimi, bu yıl yaklaşık 7 günü kapsayan tatil günleri boyunca yüzde 201 artarak 10 milyon 837 bin 410 kilovatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 7 günlük süreçte Türkiye'de rekor elektrik tüketimi yaşandı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı artışı ve şarj altyapısındaki hızlı büyüme devam ederken, bayram tatili boyunca şarj istasyonlarında yoğun kullanım oldu.

Yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez "şarj ağı işletmeci" tanımı mevzuat kapsamına alınarak ilgili tüzel kişiler lisanslandırıldı ve yasal altyapı oluşturuldu. Elektrikli araç sahipleri şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin kurduğu otoparklar, AVM'ler, benzin istasyonlardaki şarj istasyonlarının yanında kendi bireysel elektrik abonelikleri kapsamında da şarj hizmeti alma imkanına sahip.

Geçen yıl bayram tatilinde 3 milyon 600 bin kilovatsaat düzeyinde olan şarj hizmetlerine bağlı elektrik tüketimi, bu yıl yüzde 201 artarak 10 milyon 837 bin 410 kilovatsaat oldu. Ayrıca, geçen yıl 183 bin 891 olan şarj işlemi sayısı da yüzde 184 artışla 522 bin 913'e ulaştı.

Şarj hizmetlerine bağlı elektrik tüketiminde rekor İstanbul'un

Geçen yıl Kurban Bayramı tatilini kapsayan dönemde İstanbul'da şarj hizmeti kapsamında 485 bin 637 kilovatsaatlik elektrik tüketildi. Bu rakam bu bayram tatilini kapsayan haftada yaklaşık 5 kat artarak 2 milyon 394 bin 122 kilovatsaate ulaştı.

Öte yandan bu rakam, İstanbul'u takip eden Ankara, İzmir ve Bursa'nın şarj hizmeti kapsamındaki toplam elektrik tüketiminden daha fazla oldu.

EPDK tarafından yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısıyla serbest piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri kapsamında lisans alarak faaliyet göstermekte olan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan şarj istasyonu yatırımları neticesinde, 2024'ün başında Türkiye'de 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025'in başında 26 bin 462'ye, 13 Haziran itibarıyla ise 30 bin 990'a yükseldi. Bu noktaların 13 bin 68 tanesi DC (Hızlı), 17 bin 922 tanesi AC (Yavaş) nitelikte.

Araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları içinde bulunan şarj noktalarının sayısı ise 14 bin 186'ya ulaşarak yaklaşık yarısını oluşturdu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Enerji, ankara, Çevre, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray’ın eski hocasını getirdi Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray'ın eski hocasını getirdi
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
Acılar ailenin peşini bırakmadı Katledilen çocukların ablası keneden öldü Acılar ailenin peşini bırakmadı! Katledilen çocukların ablası keneden öldü
Güney Afrika’da sel felaketinde ölü sayısı 57’ye yükseldi Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşuyor İşte Sane transferinin yankıları Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
17:17
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
16:51
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
16:48
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
16:43
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
16:42
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
16:13
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
16:07
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı
Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
16:04
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 12:13:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Elektrikli Araç Şarj Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.