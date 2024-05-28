Kurban Bayramı'nda Otobüs ve Uçak Bilet Satışları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı'nda Otobüs ve Uçak Bilet Satışları Artıyor

Kurban Bayramı\'nda Otobüs ve Uçak Bilet Satışları Artıyor

Biletbayisi.com, 14-23 Haziran tarihleri arasındaki otobüs ve uçak bilet satış oranlarını yayımladı. Şirketin verilerine göre, otobüs biletlerindeki satışlar yüzde 70 artarken, en çok kalkış yapılacak nokta İstanbul-Esenler Otogarı oldu. Yurt içi uçak bilet satışları ise yüzde 210 oranında arttı. Bayram tatili için seyahat planları yapanların tercih ettiği şehirler arasında İzmir, Antalya, Muğla, Paris, Roma, Barcelona, Dubai, Bodrum, Çeşme, Kapadokya ve Kaş bulunuyor.

28.05.2024 10:15
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Biletbayisi.com, 14-23 Haziran tarihleri arasındaki otobüs ve uçak bilet satış oranlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde seyahat hareketliliği yaşanıyor.

Şirketin verilerine göre, otobüs biletlerindeki satışlar yüzde 70 artarken, en çok kalkış yapılacak nokta İstanbul- Esenler Otogarı oldu.

Açıklamada, Ankara- Antalya, İzmir- Muğla ve İstanbul-Antalya otobüs biletlerinde önceki sezonlara göre büyük artış yaşandığı belirtilirken, araç kiralama sürelerinde yüzde 40 artış yaşandığı kiralamalarının yüzde 85'inin ise havaalanlarından yapıldığı kaydedildi.

Bayram tatili için hava yolunu tercih edenlerde de artış yaşandı. Yurt içi uçak bilet satışları yüzde 210 oranında arttı.

Bayram tatilinde seyahat için en çok İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı tercih edilirken, İzmir, Antalya ve Muğla en çok tercih edilen varış noktaları oldu.

Yurt dışında bayram tatilinde en çok tercih edilen şehirler arasında Paris, Roma, Barcelona, Dubai olurken, yurt içinde Bodrum, Çeşme, Kapadokya, Kaş ön plana çıktı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otobüs ve uçak bilet satışlarının daha da artması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Otobüs ve Uçak Bilet Satışları Artıyor - Son Dakika

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