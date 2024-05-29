Kurban Bayramı öncesi kurbanlık sevkiyatında düşüş yaşandı

Ekonomi

Her yıl Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu'dan batı illerine sevk edilen kurbanlık oranında düşüş yaşandı.

Türkiye'nin hayvancılık bakımından önemli merkezlerden biri olan Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hazırlıkları hız kazandı. Ancak her yıl Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu'dan batıya sevk edilen kurbanlık oranlarında bu sene düşüş yaşandı. Bunun yanı sıra yoğunluğun gözlemlendiği Ağrı Canlı Hayvan Borsası'nda hayvanlarını görücüye çıkaran vatandaşlar ile kurban alışverişi yapan vatandaşlar arasında yaşanan pazarlık renkli görüntüler oluşturdu. Pazarın en büyük hayvanı olan 900 kilogramlık Şampiyon ise 220 bin lirayla sahibini buldu.

Bu yıl batı illerine yapılacak olan sevkiyattan endişe duyduklarını ifade eden vatandaşlardan Eşref Efe, "Bu sene sevk yok. İnsanlar korkup götüremiyor. Burada satarken ellerinde kalsa çok sorun değil ama batıya götürüp satamazlarsa çok zarara girerler. 5 tane hayvanım var, Kurban Bayramı'na kadar satamam diye korkuyorum" dedi. - AĞRI