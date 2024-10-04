Küresel Isınma Hurma Ağaçlarını Meyve Verdiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Isınma Hurma Ağaçlarını Meyve Verdiriyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki hurma ağacı, küresel ısınma nedeniyle meyve vermeye başladı.

04.10.2024 23:56
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- Küresel ısınma hurma ağacının meyve vermesine neden oldu

Meyve veren hurma ağacı için inceleme başlatıldı

Ziraat Mühendisi Mustafa Seyhan:

"Küresel ısınma sonucu bu olay meydana gelmiştir"

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde yetişen hurma ağacının meyve vermesi görenleri hayrete çevirdi. Küresel ısınma nedeniyle hurma ağacının meyve verdiğini düşündüklerini söyleyen Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Seyhan, ağacın inceleneceğini söyledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde yıllar önce dikilen hurma ağacı küresel iklim değişikliğinden etkilenerek meyve vermeye başladı. Türkiye şartlarında meyve vermeyen ağacın bu yıl ilk meyvesini çıkarması hem vatandaşları hem de merkezde eğitim gören kursiyerleri hayrete çevirdi. Haber verilmesi üzerine ağaçta inceleme yapan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Seyhan, hurmanın tadına da bakarak şartların uygun olup olmadığını değerlendirdi.

Sıcak iklimlerde yetişen hurma ağacının Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meyve vermesi kendilerinde şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Alaşehir Halk Eğitim Merkezi kurisyerlerinden Hatice Değirmenci, "Sıcak iklimlerde yetişen hurmanın ülkemizde, Alaşehir'de yetişmesi çok güzel" derken kurisyerlerden Gülseren Tekin, "Gerçekten çok güzel. Çok sevdiğimiz bir meyve. Özellikle Alaşehir'de yetişmesi çok güzel" diye konuştu.

Alaşehirde ilk defa böyle bir meyveyle karşılaştıklarını söyleyen kursiyerlerden Nefise Ortaç, "Alaşehir'de ilk defa böyle bir meyve ile karşılaştık. Normalde bu meyveler bir dişi bir erkek olarak, eşleştiği zaman meyve verirmiş. Karşı tarafta bir hurma ağacı daha var. Büyük bir ihtimalle o erkek. Bu güzel meyveyi görmek ve tanımak çok güzel. Alaşehir'de bu meyve inşallah üzüm gibi üretimi olur. İnşallah çoğalır" dedi.

Meyve veren hurma ağacı için inceleme başlatıldı

Öte yandan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Seyhan, ağaçta incelemelerde bulundu. Gelecekte tarımı yapılabilmesi amacıyla örnek bir olayın yaşandığını söyleyen Seyhan, "Alaşehir'de bu güzellikleri yaşamak çok güzel, Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde hurma ağacı ve hurma meyvesi, hocalarımızın zamanında bahçeye dikmiş oldukları ve bu gün verime yatan meyveler bizim gurur kaynağımız oldu. Küresel ısınma ve iklimsel ısınmalar sonucu bu olay meydana gelmiştir. Bizim için bir ilktir. Şu anda ekonomik değeri olmayan bu meyve ağacımızın yarın neler getireceği belli olmaz, Alaşehir'imizin sultaniye üzümü var, ekonomik değeri onunla güzel. Ama küresel ısınmanın önümüzdeki günlerde nereye, nasıl, ne getireceği belli değildir. Kurak ve sıcak,iklimlerde yetişen hurma ağacı artık Güney Doğu ve Akdeniz bölgelerimizde, muz gibi yetişmeye başladı. Beldi önümüzdeki günlerde bir örnek olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Küresel Isınma Hurma Ağaçlarını Meyve Verdiriyor - Son Dakika

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