Küresel petrol arzı nisanda azaldı - Son Dakika
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Küresel petrol arzı nisanda azaldı

12.05.2022 11:14
Küresel petrol arzı nisanda azaldı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin nisanda bir önceki aya göre günlük 710 bin varil azaldığını bildirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin nisanda bir önceki aya göre günlük 710 bin varil azaldığını bildirdi.

IEA'nın nisan ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası Rus petrol ihracatına uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkenin üretiminin günlük yaklaşık 1 milyon varil azalması, küresel arzdaki düşüşte en önemli rolü oynadı. Bu miktar, Rusya'nın petrol arzında geçen yılın şubat ayından beri görülen en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun aylık üretim seviyesi ile açıklanan üretim hedefleri arasındaki fark ise martta 1 milyon 300 binken, bu rakam nisanda günlük 2 milyon 700 bin varile yükseldi. Teknik sebeplerle üretim kapasitesini artıramayan grup, Libya ve Kazakistan'ın ihracat terminallerindeki plan dışı aksamalar sebebiyle toplam 400 bin varil civarında üretim kaybı yaşadı.

OPEC+ grubuna dahil olmayan ABD'nin üretiminde ise günlük 380 bin varil civarında artış kaydedildi.

Rapora göre, OPEC ham petrol üretimi nisanda bir önceki aya göre 50 bin varil artarak günlük 28 milyon 670 bin varile ulaştı.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 36 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 34 milyon 3 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 810 bin varil azalışla 64 milyon 920 bin varil oldu.???????

Buna göre, küresel petrol üretimi nisanda günlük 710 bin varil azalarak günlük 98,14 milyon varile geriledi.

Küresel petrol talebi öngörüsü düştü

IEA, Çin genelinde Kovid-19 vakalarına karşı alınan sıkı karantina önlemlerinin dünyanın en büyük ikinci ve en hızlı büyüyen petrol tüketicisi ülkesinin ekonomisinde yavaşlamaya neden olduğu gerekçesiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti.

IEA, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü 10 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti. Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 550 bin seviyesindeydi.

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekleyerek talebi baskıladığı belirtilirken, bu iki faktörün talep tarafındaki etkisinin Batılı ülkelerin artan petrol talebi sayesinde yılın ilk çeyreğinde bir miktar telafi edildiği kaydedildi.

Yılın son çeyreğinde ise artan petrol fiyatları ve olumsuz ekonomik göstergelerin talep üzerindeki baskısının daha da artarak talebin günlük 230 bin varil azalmasına neden olacağı ön görülüyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 36 milyon 921 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 917 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 265 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel petrol arzı nisanda azaldı - Son Dakika


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