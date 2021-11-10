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Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

10.11.2021 08:41
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda dün artan enflasyonist endişeler nedeniyle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda dün artan enflasyonist endişeler nedeniyle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri takip edilecek.

Hafta başından bu yana merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile şekillenen yatırımcı fiyatlamalarında, bugün veri gündeminin etkili olması bekleniyor. Özellikle geçen hafta açıklanan ABD'nin istihdam raporundaki verilerin pozitif bir tablo ortaya koymasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasında baz aldığı bir diğer temel gösterge olan enflasyonun ekim ayında hangi düzeyde gerçekleşeceği piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Petrol fiyatlarının son dönemde yukarı yönlü hareket etmesi ve Çin'de fabrika çıkış fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından, bugün açıklanacak verilerin enflasyonda yüksek seviyelerin korunduğuna işaret etmesinin politika yapıcılar üzerinde faiz artırım baskılarını artıracağı değerlendiriliyor. Öte yandan zayıf bir enflasyon verisinin, tedarik problemleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin sürdüğü bir ortamda Fed'in para politikasında izleyeceği yolu değiştirmek için yetersiz kalabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmeler öncesinde dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 8,6 artarak piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Tedarik problemlerinin devam ettiği bir ortamda üretici fiyatlarının yıllık bazda yaklaşık 11 yılın en yüksek seviyesine işaret etmesinin enflasyona dair kaygıları beslemesi ile dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinde şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk'ın hisse satışına ilişkin anketi sonrası dün de yüzde 12 düşüş yaşandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,4180 ile 24 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün yüzde 1,46 seviyelerine yükseldi. Dolar endeksi dün düşüşünü üst üste 3'üncü güne taşıyarak 94 sınırının hemen altından kapanırken, bugün yeniden 94'ün üzerine çıktı. ABD'nin endeks vadeli işlem kontratlarında ise yeni günün negatif başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, kasımda geçen aya göre 9,4 puan artarak 31,7 puana yükseldi. Endeks böylece 6 ayın ardından ilk kez artış kaydetti. Öte yandan Almanya'da eylülde ihracat yıllık bazda yüzde 0,7 azalarak düşüşünü üst üste ikinci aya taşırken, ithalat yüzde 0,1 arttı. Avrupa'da gaz tedarikine ilişkin endişelerin gündeme gelmesiyle yeniden 80 avronun üzerini gören vadeli doğal gaz kontratları ise dün Rus enerji şirketi Gazprom'un kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmesinin ardından 77 avro seviyelerine kadar geriledi.

Bu gelişmelere karşın artan enflasyonist endişelerle dün Avrupa pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi, dün yükselişini 3'üncü güne taşıyarak analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 1,16'nın üzerini görürken, bugün yeniden 1,1580 seviyelerine geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise bugün satıcılı bir seyir izliyor.

Asya tarafında, vadesi gelen borçlarını ödeyemediğini bildirmesinin ardından Hong Kong borsasında işlemleri durdurulan Çinli Fantasia Holdings'in hisselerinin yeniden işlem görmeye başlaması ile yüzde 50'ye yakın değer kaybetmesi, pay piyasalarını baskıladı. Öte yandan Çin'de eylülde yüzde 0,7 düzeyinde bulunan enflasyon, ekimde yüzde 1,5 ile 13 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında yüzde 1'i aşan düşüşler kaydedildi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,5 geriledi.

Emtia tarafında, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,3 yükselişle 84,3 dolardan kapanmasının ardından bugün de yukarı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 84,9 doları gördü. Altının ons fiyatı da dün 1.832 dolarla 3 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, bugün yüzde 0,4'lük azalışla 1.826 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,44 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.615,64 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı. Dolar/TL, dün yüzde 0,5'lik artışla 9,7318'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,74 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in para politikalarında normalleşme kapsamında ilk adımı atmasının ardından, yatırımcıların faiz artırımı konusunda izlenecek yola dair ipuçlarına odaklandığını belirterek, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinin önemli olduğunu söyledi.

Bugün ayrıca Almanya'da da enflasyon verilerinin takip edileceğini, yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endekslerinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı işsizlik oranı

10.00 Almanya, ekim ayı TÜFE

16.30 ABD, ekim ayı TÜFE

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, eylül ayı toptan stoklar

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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