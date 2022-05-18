Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişeleri ile karışık seyir devam ederken, bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi'ne ilişkin haber akışının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri izlenecek.

Avrupa'da savaş ve Çin'de salgın tedbirlerine yönelik gelişmeler, küresel ekonomide enflasyonist baskıların gelecek dönemde daha da artacağına yönelik endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor. Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankalarının agresif faiz artırımına başvuracağı beklentileri de güçlenirken, bu durumun ülkeleri resesyona sürükleyeceğinden endişe ediliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar da agresif faiz artırımlarının devamına işaret etti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." diye konuştu.

Makroekonomi veri tarafında ise dün açıklanan verilere göre, ABD'de nisanda sanayi üretimi aylık yüzde 1,1'le beklentilerin üzerinde arttı. Aynı dönemde perakende satışlar yüzde 0,9 artarak enflasyonist ortama rağmen tüketici iştahının canlı kaldığına işaret etti.

Açıklanan pozitif veriler ve resesyon kaygılarının aşırı fiyatlandığına yönelik görüşlerin özellikle büyüme ve teknoloji hisselerine alım getirmesiyle dün New York borsasında yükseliş yaşandı. Nasdaq endeksi yüzde 2,76, S&P 500 endeksi yüzde 2,02 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,34 yükseldi. Risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar endeksi 20 yılın zirvesinden düşüşünü 3'üncü güne taşıdı ve 103,4 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki olumlu seyir ve ABD hükümetinin Venezuela'ya bazı kısıtlamaları kaldıracağına dair haberler sonrası dün yüzde 1,3 değer kaybetmesinin ardından 111 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin askıya alındığı haberleri, savaşın seyrine ilişkin belirsizliklerin devamına işaret ederken, enflasyon ve büyümeye odaklı endişelerin de gündemde kalmasına neden oldu. Ekonomide aşağı yönlü risklerin artması karşısında Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) da ilk kez 50 baz puanlık faiz artırım sinyali geldi. Bankanın en şahin üyeleri arasında gösterilen ECB Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, temmuzda 25 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu, ancak gerektiği takdirde daha yüksek bir artırımı dışlamayacaklarını söyledi.

Bu gelişmelere karşın risk iştahındaki artışla dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,59, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,30 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 yükseldi. Avro/dolar paritesi dün 1,0556 ile yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,0530'da dengelendi. İngiltere'de bugün açıklanacak verilerle 40 yılın en yüksek seviyesine çıkması beklenen enflasyon öncesi sterlin/dolar paritesi de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 1,2470'ten işlem görüyor.

Çin'de karantina bölgeleri dışında üst üste 3 gün yeni vakaya rastlanmaması, tedbirlerin kaldırılacağı beklentilerini artırdı. Bu durum risk iştahını desteklese de ülkede açıklanan konut fiyatlarının düşüş kaydetmesi, borç çevirme problemlerinin yaşandığı gayrimenkul sektöründeki kırılganlıkların sürdüğüne işaret etti. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 1 ile iki yılın ardından ilk kez daraldı. Bu gelişmelerle pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün bankacılık hisseleri öncülüğünde satış baskısı altında kalsa da kapanışa yakın gelen alımlarla günü yüzde 0,17 artışla 2.394,83 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,2 artışla 15,8926'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,8450'den işlem görüyor.

Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı risklerin devamına işaret eden gelişmelerle yatırımcıların getiri arayışının sürdüğünü belirterek, pay piyasalarında oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini söyledi.

Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve ECB yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, nisan ayı TÜFE

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı TÜFE

15.30 ABD, nisan ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri