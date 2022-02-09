Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, şahinleşen merkez bankalarının politika adımlarının ekonomik toparlanmaya endişe edildiği kadar zarar vermeyeceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izliyor.

Merkez bankalarının değişen politika duruşlarının varlık fiyatlarına olası etkileri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor.

Parasal sıkılaşmayla birlikte ekonomik toparlanmanın aksayabileceği endişesi politika yapıcılar tarafından yatıştırılırken, pay piyasalarında yerel dinamikler fiyatlamalarda öne çıkıyor.

Analistler, dünya genelinde devam eden bilanço sezonunda karlılıkların genellikle beklentileri karşılaması, Çin'de devlet destekli fonların hisse senedi aldığına ilişkin haber akışı ve ABD'de şirketlerin hisse geri alımı adımlarının pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalar için oynaklık riskini barındırdığını belirten analistler, Ukrayna konusundaki gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

ABD'nin enflasyon verisi öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,97 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyelere çıkmasının ardından yüzde 1,95 seviyelerinde dengelendi.

Petrol fiyatları yedi haftalık yükseliş eğilimi sonrası bu haftanın üçüncü gününe de düşüşle başlarken, ADB'de petrol rezervlerinin bir kısmının salınmasına ilişkin adımlar söz konusu düşüşte etkili oluyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,84, Nasdaq endeksi yüzde 1,28 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni günde de pozitif seyrediyor.

Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahinleşmesi sonrası tahvil piyasalarındaki satış baskısı devam ederken, pay piyasalarında New York borsasına paralel yükseliş eğilimi dün de devam etti.

ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dün Polonya Merkez Bankası beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,75'e yükseltti.

Avro/dolar paritesi iki günlük düşüş eğilimi sonrası şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1430'dan alıcı buluyor.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 geriledi. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde pozitif bir seyir izliyor.

Asya'da, ABD piyasalarındaki pozitif seyir ve Çin'de devlet destekli fonların hisse senedi aldığına yönelik haber akışıyla risk iştahının yüksek seyrettiği görülüyor.

Bununla birlikte, Çin ile ABD arasında artan tansiyon ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yayılmanın hızlanması sonrası artırılan tedbirler başlıca risk unsuru olarak dikkati çekiyor.

Çin'in ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde imzalanan ticaret anlaşmalarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin açıklamaların iki ülke arasındaki gerilimi artırmasından endişe ediliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,18, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,80, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,78 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,08 değer kazandı.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 2.007,14 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 azalışla 13,5641'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,58 seviyesinde işlem görüyor.

Açıklanmaya devam eden şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmalar ise devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Almanya'da dış ticaret istatistikleri ile ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.

Ukrayna ile ilgili gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.030 seviyesinin direnç, 1.980 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, aralık ayı ödemeler dengesi

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları