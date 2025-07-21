Küresel Piyasalarda Belirsizlik Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesine karşın, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde gümrük tarifelerinin ülke ekonomilerine olası etkileri belirsizlik kaynağı olmayı sürdürüyor. ABD'nin çeşitli ülkelerle karşılıklılık esaslı tarifelerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihi yaklaşılırken, tarifelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, ABD'de bilanço sezonunun devam ettiğini belirterek, önde gelen şirketlerin açıklayacağı bilançoların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi temmuzda 61,8'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 5'ten yüzde 4,4'e, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4'ten yüzde 3,6'ya geriledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sabitcoin piyasasının düzenlenmesinin amaçlandığı "GENIUS" tasarısını imzaladı.

Kurumsal tarafta, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Netflix'in karı ve geliri yükseldi.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,32, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeler ile Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik söylemlerinin piyasalardaki risk iştahını törpülediğini söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,42 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,4'e geriledi.

Ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 3 bin 366 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise arz endişelerinin etkisiyle yüzde 0,42 artışla 68,9 dolardan alıcı bulunuyor.

-Avrupa'da piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı

Avrupa borsalarında da ABD ile Bölge arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin etkileri görülmeye devam ediyor.

Cuma günü Trump'ın ticaret müzakerelerinde en az yüzde 15-20 oranında gümrük vergisi için bastırdığına yönelik haberler Avrupa piyasalarında risk algısının devam etmesine neden oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamaya göre, İngiltere Avrupa Birliği (AB) ile koordineli hareket ederek, Rus ham petrolüne yönelik tavan fiyatı varil başına 60 dolardan 47,6 dolara düşürdü.

Böylelikle, Rus ham petrolünün piyasa değerinin aşağı çekilmesi ve bu ülkenin gelir kaynaklarının azaltılması amaçlanıyor. Bölgede açıklanan verilere göre Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,1 artarak, yıllık da yüzde 1,3 azalarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,46 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getirerek, Bankanın politika faizlerinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini söyledi.

-Asya borsalarında Japonya'daki üst meclis seçimlerinin etkileri takip ediliyor

Japonya'da üst meclis seçimlerinde koalisyon hükümeti parlamentonun üst kanadında çoğunluğu kaybetti. Seçim sonuçlarının ardından Başbakan İşiba Şigeru istifa etmeyeceğini açıkladı.

Başbakan İşiba Şigeru, gümrük vergisi görüşmeleri, fiyat artışları ve ekonomik sorunları çözmek için görevde kalmasının gerektiğini söyledi. Japonya piyasaları bugün tatil dolayısıyla kapalı olacak.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 148,3 seviyesinde seyrediyor.

Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3, 5 yıllık LPR'yi ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi takip edilecek

Cuma günü yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.366,16 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,32 altında 11.948,40 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,26 yükselişle 40,3945'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,4007'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, haziran ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, haziran ayı öncü endeks