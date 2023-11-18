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Kuruyemiş Fiyatları Yükseliyor: Bir Ceviz 4 Lira - Son Dakika

Kuruyemiş Fiyatları Yükseliyor: Bir Ceviz 4 Lira

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında kuruyemiş satan Mustafa Kafalı, fiyatların geçen yıla oranla astronomik bir şekilde arttığını belirtti. Ceviz fiyatının 4 lira olduğunu ifade eden Kafalı, vatandaşların bu durumda nasıl alışveriş yapacaklarını sorguladı. Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ise fiyatların çok yüksek olduğunu ve alt tabakanın da düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

18.11.2023 12:30  - Güncelleme: 12:34

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kuruyemiş satan Mustafa Kafalı kuruyemiş fiyatlarının geçen yıla oranla astronomik arttığını ifade etti. Bir cevizin 4 lira çektiğini anlatan Kafalı, "Maalesef bu seneki gibi astronomik bir fiyatlar yok. Geçen sene 60 liraya 70 liraya sattığımız ceviz bu sene 150- 170 lira. Şu ceviz 4 lira çekiyor. Bir ceviz 4 lira çekerse bu vatandaş nasıl alacak" dedi.

Kadirli ilçesinde yıllardır semt pazarında kuruyemiş satan Mustafa Kafalı fiyatların bu sene astronomik şekilde arttığını söyledi.

BİR CEVİZ 4 LİRA

Mustafa Kafalı şöyle konuştu:

"Yıllardır bu Kadirli'nin bu semt pazarlarında kuruyemiş işi yapmaktayım. Maalesef bu seneki gibi astronomik bir fiyatlar yok. Geçen sene 60 liraya 70 liraya sattığımız ceviz bu sene 150- 170 lira. Şu ceviz 4 lira çekiyor. Bir ceviz 4 lira çekerse bu vatandaş nasıl alacak? Kayısının kilosu 250 TL toptan. Yani fiyat pahalılığı var. 24 gram geliyor bir ceviz. 170 lira kilosu 4 lira küsur yapıyor. Millette alım gücü yok. Allah yardım etsin. Vatandaş, pahalı seyrediyor yani. Geçen sene günlük 100 kilo ceviz satıyorduk şimdi 8-10 kilo satarsak şükrediyoruz."

"ALT TABAKAYI DÜŞÜNSÜNLER BİRAZDA"

Pazar alışverişine gelen bir vatandaş ise, "Çok pahalı hemşehrim. 4 lira çekiyor, 5 lira çekiyor. Kendiler 80- 90 bin milletvekilleri aylık alıyor biz de hiç yok. Ne yapacağız biz? Alt tabakayı düşünsünler kardeşim biraz da. Alamıyorum, vazgeçtim" dedi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kafalı, Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuruyemiş Fiyatları Yükseliyor: Bir Ceviz 4 Lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuruyemiş Fiyatları Yükseliyor: Bir Ceviz 4 Lira - Son Dakika
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