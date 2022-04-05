Kuşadası Belediyesi vatandaşları dinlemeye devam ediyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi vatandaşları dinlemeye devam ediyor

05.04.2022 15:58
Kuşadası Belediyesi vatandaşları dinlemeye devam ediyor

Kuşadası Belediyesi'nin yönetim kadrosu vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nin yönetim kadrosu vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Soğucak Mahallesi'nde bulunan siteleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yönetim kadrosu 'vatandaşa hizmet' odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin her mahallesini karış karış dolaşan belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde talepleri dinleyerek, sorunlara yerinde çözüm buluyor. Bu çerçevede son olarak Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Soğucak Mahallesi'ndeki siteler bölgesini ziyaret etti.

Güvercin Masa gezici ekibi ve Soğucak Mahallesi Muhtarı Mehmet Bozok'un da eşlik ettiği alan gezisinde Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, önce Köysan, Özkent, Ayçin, Denizli Seçil, Sunsetbay, Akpınar ve Ottoman sitelerinin yöneticileri ve sakinleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, site yöneticilerinin isteklerini dinledi. Ardından bölgede bakım ve onarımı planlanan yolları dolaştı. Güvercin Masa gezici ekibi de oluşturduğu talep formlarını anında ilgili birimlere iletti.

"Kentimize ciddi yatırımlar yaptık"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sayesinde yazlık nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki alt ve üst yapı sorunlarının hızla giderildiğini belirten Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in selamlarını iletmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden beri kentimize ciddi yatırımlar yaptık. Pandemi İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden kentimize olan göçü artırdı. Kuşadası Belediyesi olarak hızla artan nüfusumuza karşın tüm hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanması için yoğun çaba gösteriyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi vatandaşları dinlemeye devam ediyor
Kuşadası Belediyesi vatandaşları dinlemeye devam ediyor
Kuşadası Belediyesi vatandaşları dinlemeye devam ediyor
Kuşadası Belediyesi vatandaşları dinlemeye devam ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi vatandaşları dinlemeye devam ediyor - Son Dakika


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