Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden Uydukent'e ziyaret

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Yusuf Atak ile Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar ve Gürol Turhan, Uydukent'i ziyaret ederek site sakinlerinin sorun ve önerilerini dinledi.

Ziyarette konuşan Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Uydukent'in sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturmak için girişimlerini sürdürdüğünü belirterek "Başkanımız kısa süre içerisinde sizlere müjdeli haberlerle gelecek" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, temelleri 1995 yılında atılmış olmasına rağmen aradan geçen süre içerisinde sorunları bir türlü çözülemeyen bir bölge olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Sizlerin de bildiği gibi Belediye Başkanımız Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından 25 yıldır yaşanan sorunların çözümü noktasında çok önemli adımlar atıldı. 2020 yılının Kasım ayında Belediye Meclisimizde aldığımız kararla Uydukent'i 1/1000'lik imar uygulama planına dahil ettik. Ardından bu karar Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı. Böylece Uydukent sakinlerinin yapı ruhsatı almalarının önü açılmış oldu. Ardından Başkanımız Ömer Günel'in talimatıyla İmar Kanunu'nın geçici 11. maddesi doğrultusunda Uydukent'e yapı ruhsatları verilmeye başlandı ve böylelikle Uydukent sakinlerinin bireysel elektrik abonesi olmalarının önündeki engel de kaldırıldı. Bu gelişmelerle birlikte Doğalgaz ve AYDEM gibi şirketlerin Uydukent'e yatırım yapmaları mümkün hale geldi. Uydukent'in doğalgaz da dahil olmak üzere tüm alt yapı hizmetlerinden eksiksiz biçimde faydalanabilmesi, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemeleri ile bütünüyle sorunsuz bir bölge haline gelebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçiniz rahat olsun. 25 yıl içerisinde kangren haline gelmiş bu sorunu çözeceğiz. Başkanımız Ömer Günel, en kısa süre içerisinde sizleri ziyaret ederek müjdeli haberler verecek" dedi. - AYDIN